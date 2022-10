Francouz o MacKinnonovi i tréninku očí a mozku: Stanley Cup je droga

Jako třetí český brankář poznal, jaké to je utápět se v euforii po zisku Stanley Cupu. Po Romanu Turkovi a Dominiku Haškovi to byl Pavel Francouz. Jak v roli spolehlivého náhradníka, tak muže, který v play off vytáhl klíčové zákroky. Teď už 32letý vítěz vyhlíží s Colorado Avalanche obhajobu. „Je to jako droga. Člověk to chce vyhrát znovu,“ hlásí.

Nevzdat to. Nikdy! Skromný šampion Pavel Francouz je inspirací, že i když se věci nevyvíjejí, jak byste chtěli, nic není ztracené. Překonal zdravotní potíže, oklepal se po operaci kyčlí a přes léto mohl v rodné Plzni ukázat nejslavnější sportovní trofej.

Tu Avalanche získali poté, co ve finále porazili dvojnásobné šampiony z Tampa Bay Lightning. V rozhovoru pro Sport Magazín mluví někdejší vítěz extraligy s Litvínovem i o tréninku očí, Haškovi nebo MacKinnonovi a jeho rekordní smlouvě.

Tušil jste, co se bude během léta dít po vítězství? Nebo to byl ještě větší zápřah?

„Věděl jsem, že to bude trošku náročnější, ale jsem zvyklý mít celý léto v poklusu, protože je toho dost. Rodina, kamarádi, trénink. Je to vždycky bláznivý, teď k tomu přibyla řada mediálních povinností.“

Co bylo to nejkrásnější?

„Určitě den s Pohárem v Plzni, to bylo něco neuvěřitelného. Hrozně rád bych vrátil čas a zažil to ještě jednou. Což nejde, chápu. (smích) Teď už žiju jenom ze vzpomínek, občas se podívám na fotky nebo video. Bylo to každopádně nádherný. To jsou zážitky na celý život.“

Vrátit čas nemusíte, stačí Stanley Cup znovu vyhrát, ne?

„Vidíte, to je pravda… (smích) Člověk si říká, že když ho zvedne nad hlavu, bude spokojený, ale je to jako droga. Chce to znovu a znovu. Myslím si, že takhle to cítíme všichni v týmu.“

Je pro vás jistě velká výzva vyhnout se mistrovské kocovině a znovu uspět...

„Pochopitelně pro to uděláme maximum. Víme, že síla v mužstvu zůstala, navíc máme zkušenosti z nejdůležitějších zápasů v play off, kdy jde o všechno. Díky tomu jsme možná ještě silnější, takže určitě máme na to, abychom opět byli jedním z favoritů.“

I vy sám od sebe máte velká očekávání?