Nečas přebruslí i McDavida: Přidávejte si. Ne kvůli rodičům, pomůže to

Martine, odmalička s tebou táta a současně trenér provozoval snad všechny sporty, na které si vzpomenu. Umíš výborně tenis, fotbal.

„Taky jsme hodně lyžovali, hráli ping-pong, baseball, beach tenis s dřevěnou pálkou, badminton, spoustu dalších her a sportů. To mi dalo nejen všeobecné kondiční a obratnostní základy, ale hlavně cit a orientaci ve hře, schopnost vidět spoluhráče i soupeře. A partu.“

Teď jsi něco přes léto změnil?

„Sportů už nedělám tolik, ale rád a často hraji tenis, golf. Moje letní příprava do začátku kempu trvá dvanáct týdnů. Denně trénuji v tříhodinovém bloku, což obsahuje důkladné rozcvičení, zapracování, fyzio, posilování a hry. Přes léto naberu asi tak dvě, tři kila a budu mít optimálních 90-91 kilo. Za dobu působení v NHL jsem přibral víc než 15 kilo. Hodně jsem posiloval spodek, teď zase vršek. Dávám si velký pozor na jídlo. Rád kombinuji suši, steak a italská jídla. Rovněž dodržuji režim dne, to je hodně důležité.“

Trénuješ raději sám, nebo ve skupince?

„Často dělám s kondičním Milošem Pecou. Je snazší a výživnější trénovat s klukama. Víc se hecneme, soutěžíme. Nejčastěji jsme ve čtyřech s Martinem Kautem, Radimem Zohornou a Tomášem Hertlem. Tenis si dám třeba s Pastou.“

Kolik to máte?

„1:1 na zápasy. Vyhrál jsem 3:2 a prohrál 1:3. Hrajeme jako na grandslamu, na tři vítězné sety.“

Jdeme na led. Již od žáků spíše tvoříš hru a to ti vydrželo i v NHL. To se u nás vždy cenilo, v zámoří mají rádi spíše střelce.

„Mám to v sobě, je to má mentalita. Jsem nezištný hráč. Udělá mi dobře, když někomu připravím gólovou šanci, vymyslím pěknou přihrávku. Teď pracuji na tom, abych to změnil. Říkají mi, že musím být trochu sobecký a nutit se do střely.“

Jako pravák jsi důležitým hráčem na střelu z první hlavně v přesilovce. Nehledáš inspiraci třeba u Davida Pastrňáka?