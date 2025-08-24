US Open ONLINE: Dobrý start! Uspěl Menšík i dvě Češky, v akci Lehečka a Macháč
Poslední grandslam tenisové sezony rozjeli čeští zástupci nadějně. První tři, kteří na US Open ve Flushing Meadows nastoupili, uspěli. Radovali se teenageři Jakub Menšík s Terezou Valentovou i ostřílená hvězda Markéta Vondroušová. Hrají také Tomáš Macháč a Jiří Lehečka, ONLINE přenosy z duelů s českou účastí sledujte na iSportu.
US Open - Muži - 2025
Poosmé si Jakub Menšík zahrál úvodní kolo grandslamového turnaje a posedmé ho prostějovský junák zvládnul. Devatenáctiletý supertalent startuje v oblíbeném New Yorku jako šestnáctý nasazený, los pro vstupní mač měl poměrně přísný. Dvoumetrový Chilan Nicolas Jarry byl loni touto dobou členem top 20 žebříčku, než jeho kariéru poznamenal zánět vestibulárního nervu, jenž způsobuje závratě a potíže s viděním. Devětadvacetiletý Jihoameričan vypadl z elitní stovky, tenis má však stále velký.
Menšík však zvládl klíčový tiebreak první sady, uklidnil se a nakonec za necelé dvě a půl hodiny triumfoval 7:6 (5), 6:3, 6:4. „Nico je velký šampion, hraje rychle, jsem rád, že jsem to zvládnul ve třech,“ oddechla si po výhře na Grandstandu, třetím největším dvorci ve Flushing Meadwos, česká mužská jednička. Ta se v dalším kole postaví vítězi zápasu Ugo Blanchet – Fabian Marozsan.
Tereza Valentová je jednou z nejrozjetějších tenistek současnosti, když zvítězila v 19 z posledních 21 utkání. Po zvládnutí tří kol newyorské kvalifikace bez ztráty setu se osmnáctiletá slečna z pražského Hloubětína vytáhla na Italku Luciu Bronzettiovou, světové číslo 57, kterou zdolala za dvě hodiny 6:3, 3:6, 6:4 a připsala si druhou výhru kariéry v hlavní soutěži grandslamu. Ta finalistku juniorky US Open z před dvou let dojala k slzám a o radost se u kurtu dělila s tátou Marcelem a koučem Liborem Salabou.
Tuhou bitvu, v níž byla agresivnější a aktivnější hráčkou, rozhodla Valentová díky pátému proměněnému mečbolu zápasu a teprve potřetí v kariéře se těší ze skalpu soupeřky z elitní stovky žebříčku. Stejně jako na jaře při Roland Garros ji i nyní ve 2. kole bude čekat zřejmě velká favoritka. V Paříži to byla pozdější šampionka Coco Gauffová, nyní hrozí střet s hvězdnou Jelenou Rybakinovou.
Roli favoritky splnila proti ruské kvalifikantce Oksaně Selechmetěvové Markéta Vondroušová. Druhý set utkání se zle zauzloval, když wimbledonská šampionka přišla o vedení 5:2 a nevyužila pět mečbolů, nakonec však tiebreak ustála a postoupila po sadách 6:3, 7:6. Ve 2. kole narazí na domácí McCartney Kesslerovou, kterou zdolala před dvěma měsíci ve Wimbledonu.