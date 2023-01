NHL v půli. Jak si vedou Češi? Životní sezony, nádech gólmanů i zklamání

Video se připravuje ... Klakson troubí fotbalový poločas! Zámořská NHL je zhruba v půli své dlouhé pouti základní částí. Někde jsou lehce před ní, jinde o píď za ní. Web iSport.cz udělal o přestávce před druhou „pětačtyřicetiminutovkou“ českou inventuru. Jak se zatím v zámoří daří našincům? Vládce je jasný. Ale dál? Kdo patří mezi ligovou špičku, kdo překvapil a kdo zůstává za očekáváním?

The Special One David Pastrňák (Boston): 40 - 58 (32+26) Bylo by nefér poslat jednu z nejzářivějších hvězd současné NHL do skupiny k dalším Čechům. David Pastrňák je oproti ostatním zkrátka jinde. The Special One. Je v elitní pětce ligového bodování, v pořadí střelců prohání Connora McDavida. Rychlíku z Edmontonu funí na krk. Sezonu rozjel na kariérní maximum. Poprvé by Pasta mohl překonat stobodovou hranici v základní části. Aktuálně je v tempu na 119 bodů a 66 gólů! Hlavně díky jeho příspěvku Boston od začátku ročníku vládne celé NHL. Pastrňák v dresu Bruins válí a sezonu má rozjetou na 119 bodů • Foto Profimedia.cz

TOP level NHL Martin Nečas (Carolina): 41 - 39 (17+22)

Tomáš Hertl (San Jose): 41 - 39 (14+25)

David Krejčí (Boston): 35 - 31 (11+20) S průměrem takřka jednoho bodu na utkání zatím sezonou proplouvají Nečas s Hertlem. Mají nakročeno k atakování mety 80 bodů. Pro oba by to bylo posunutí kariérního maxima. Oba patří k lídrům svých týmů, na kterých stojí hra první lajny i elitního přesilovkového komanda. Hlavně u Nečase je to oproti minulým sezonám obrovský krok kupředu. Fantasticky si vede po návratu do NHL z roční anabáze v Olomouci taky Krejčí. S trochou štěstí by dokonce ve 36 letech mohl taky on zaútočit na svou dosud nejlepší zámořskou sezonu. Dvakrát končil na 73 bodech (2009 a 2019), s aktuálním bodovým tempem by došel na 68 bodů. V noci z pondělí na úterý by měla hvězda Bruins pokořit metu tisíci zápasů v NHL. Tleskáme! Martin Nečas zažívá průlomový ročník. Konečně! • Foto Reuters

Překvapili Filip Hronek (Detroit): 39 - 29 (7+22)

Dominik Kubalík (Detroit): 39 - 29 (13+16)

Pavel Zacha (Boston): 40 - 25 (5+20)

Filip Chytil (NY Rangers): 34 - 22 (12+10)

Dan Vladař (Calgary): 14 - 2,78 / 90,6 %

David Rittich (Winnipeg): 10 - 2,75 / 90,5 %

Lukáš Dostál (Anaheim): 7 - 3,53 / 90,9 % Na vrata topu NHL v této sezoně buší Filip Hronek. Jeho výkony jsou v této sezoně extra milým překvapením. Brzy bude atakovat kariérní maximum (38 bodů). Ročník má rozjetý na zdolání šedesátky. Maxima budou s velkou pravděpodobností přepisovat taky parťák Kubalík a Pavel Zacha s Filipem Chytilem. Ten je od osobního rekordu vzdálený jediný bod, za oceánem se píše, že by měl od Rangers dostat větší prostor a důvěru. Příjemný překvapením první půlky základní části NHL je taky brankářské trio Vladař, Rittich a Dostál. První jmenovaný získává v Calgary stále větší prostor, druhý se po nepovedeném angažmá v Nashvillu ve Winnipegu znovu nadechl. A třetí se dere do NHL nastálo. Filip Chytil si v Rangers buduje stále lepší a lepší pozici • Foto ČTK / AP / Mary Altaffer

Výkony podle očekávání Vítek Vaněček (NJ Devils): 27 - 2,37 / 91,3 %

Karel Vejmelka (Arizona): 30 - 3,35 / 90,2 %

David Kämpf (Toronto): 42 - 15 / (4+11)

Jan Rutta (Pittsburgh): 40 - 7 (3+4)

Radko Gudas (Florida): 32 - 6 (2+4)

Tomáš Nosek (Boston): 38 - 7 (3+4)

Radek Faksa (Dallas): 42 - 7 (3+4) Velmi kvalitní výkonnost v ďábelských barvách New Jersey podává Vítek Vaněček. Přesně tohle od něj vedení očekávalo. Už v minulých dvou sezonách ve Washingtonu dokázal, že má na to být v NHL jedničkou. Teď to potvrzuje. Jasným vládcem brankoviště je taky Vejmelka v Arizoně. Pak je tu trio defenzivních forvardů, kteří si odvedou svoje. Faksa sice oproti minulým letům bodově ještě výrazněji strádá, ale v Dallasu patří mezi klíčové borce na oslabení. Totéž platí o Noskovi s Kämpfem, který však ještě navíc zvládá i pravidelně bodovat. Svou roli pak v Pittsburghu našel Rutta. Taky on začíná většinu oslabení Tučňáků. Tvrdost a důraz pak stále spolehlivě doručuje Gudas. Karel Vejmelka sice v bráně předvádí dobré výkony, jenže v Arizoně to nemá snadné... • Foto ČTK / AP / Matt Slocum

Mají na víc Radim Šimek (San Jose): 31 - 2 (1+1)

Ondřej Palát (NJ Devils): 9 - 3 (3+0)

Martin Kaut (Colorado): 25 - 3 (1+2)

Pavel Francouz (Colorado): 9 - 2,8 / 91,3 % Vidíte v nich potenciál, ale čekali byste, že v této fázi sezony na tom budou líp. Radim Šimek alespoň oproti minulé sezoně pravidelně hraje. Respektive hrál. Na startu ledna byl zapsán na listinu zraněných. V podprůměrném týmu San Jose sebral jen dva body, defenzivní statistiky však špatné nemá. Palát v novém angažmá doplatil na to, že se hned na prahu sezony zranil. Teď se pomalu dostává do tempa. Ve třech utkáních po uzdravení nebodoval a hrál mezi 11 a 14 minutami. Tady se ale vsaďte, že půjde nahoru. Zdravotní trable přibrzdily i Francouze, kterého však v Coloradu stejně od začátku sezony přechytává Georgijev. Naplno prosadit se v Avalanche nedaří ani Kautovi. Ondřej Palát se po zranění pomalu zahřívá do provozní teploty • Foto ČTK / AP / Frank Franklin II