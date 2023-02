NHL ONLINE: Vladař chytá v Detroitu, Gudas vs. Hertl. Vrací se Zadina

New Jersey Devils oslavují gól českého útočníka Ondřeje Paláta (vpravo) • Reuters

Noční hokejový program nabízí sedm zápasů NHL, ve kterých nechybí čeští hokejisté. Gólman Daniel Vladař v brance Calgary nastupuje do utkání na hřišti Detroitu. Do akce se za Red Wings po více jak třech měsících vrací útočník Filip Zadina. Florida Panthers s Radko Gudasem v sestavě hostí San Jose Sharks, za které hraje Tomáš Hertl. Ondřej Palát v dresu New Jersey Devils čelí Krakenovi ze Seattlu. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.