Hronek se změnil, má životní sezonu a Vancouver hlásí: Jsme nadšeni

Nejdřív se Detroit chlubil fotkou, jak generální manažer Steve Yzerman zazvonil u dveří Dylana Larkina. Útočník šéfa pustil domů a boss na stůl položil pár papírů k podpisu. Smlouva na osm let, velká událost. Pak ale Yzerman nejel do kavárny. Šel pracovat.

Upekl obchod s Vancouverem. Filipa Hronka poslal za 1. (podmíněná volba od NY Islanders, kterou Canuks získali za Bo Horvata) a 2. kolo do Kanady poslal svého nejproduktivnějšího beka (38 bodů v 60 zápasech). „V Detroitu dělal neustále pokroky, ukázal, že patří do prvního obranného páru. Máme teď pětadvacetiletého obousměrného obránce, jsme nadšeni,“ hlásil generální manažer Vancouveru Patrik Allvin.

Když si uvědomíte, že se Detroit snaží vymanit z role týmu, který hlavně vyvíjí mladé hráče a zlepšuje se pomalu? Hronkův trejd je šok. Účastník posledního MS ve Finsku měl skvělou sezonu, nejlepší v kariéře. Nejde jen o body, kdy se teď dostal na své kariérní maximum a do konce základní části zbývá ještě 22 zápasů. Z ofenzivního torpéda se stává hráč, který v kontextu celé sezony zvládá lépe defenzivní povinnosti než dřív a útočný potenciál nevyschnul.

Takhle jeho posun hodnotil Max Bultman, beatwritter The Athletic, který má na starosti Red Wings: „Hronek udělal teď asi největší krok v defenzivě, aspoň mně to tak přijde. Nejdřív jsem si myslel, že je hlavním důvodem jeho spoluhráč. Na začátku sezony nastupoval s Ollim Määttou. Ale jak je trenér rozdělil, Hronek si čísla držel zhruba stejná.“

Navíc je český bek pravák, což je pro Red Wings dost důležitý aspekt. Jedničkou tady je a patrně i dlouho bude Moritz Seider, Hronek ale byl „dvojkou“, nakonec mu tahle role i skvěle sedla. A hlavně: na pravé straně klub nemá moc velkou hloubku.

Takže krok zpátky? Ano. Ale taky ne, spíš otočka jiným směrem.

Red Wings prohráli třikrát v řadě, což jim dalo i trochu ránu. V silné Východní konferenci se pohybovali na hraně postupu do play off, teď zase zamířili pod ní. Tým ještě evidentně není připraven. V systému je dost talentovaných beků (William Wallinder, Simon Edvinsson, Jared McIsaac...), jak visel klub poslední roky dole, nasbíral vysoké drafty a dobře je využíval, takže vzadu má celkem dost talentu. Jen se někdo bude muset zkrátka doprava přesunout a vyskočit na úroveň NHL, což zabere čas.

Bonus pro Detroit? Ušetří. Pokud se Hronek opravdu začíná stávat kvalitním obousměrným obráncem, jeho cena poroste. Po příští sezoně mu končí smlouva, kdy bere 4,4 milionu dolarů. Jestli jeho vývoj bude pokračovat stejným směrem, může si říct minimálně o 6 milionů.

Vancouver se taky nachází v přestavbě, jen by podle vedení neměla trvat tak dlouho. Do tří let by chtěl klub hrát nahoře, k tomu se Hronek hodí.

