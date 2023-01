ANALÝZA: Hronek v Detroitu prožívá životní sezonu, dotahuje české legendy

Přivedl si ho sám Steve Yzerman, generální manažer Red Wings. Společně pracovali v organizaci Tampa Bay Lightning. Legendární hokejista se v létě rozhodl pro Dereka Lalondeho na post hlavního trenéra Detroitu. A jeho rukopis je výrazně znát u Filipa Hronka. Český zadák pod Lalondeho vedením zjednodušil hru, nepouští se tolik do útočných výpadů, hraje více na jistotu, méně chybuje. Výsledkem je životní ročník 25letého beka. A to nemluvíme pouze o ofenzivě. Hronek podává nadstandardní výkony i směrem do obrany a právem se řadí mezi nejlepší obránce.

Nejlepší hráči „rudých křídel" tohoto ročníku? Dylan Larkin a Filip Hronek. V plném počtu hráčů Detroit vstřelil doposud 85 gólů a inkasoval jich 95. Když je ale na ledě český zadák, jako byste sledovali jiný tým. 37 vstřelených branek ku 25 inkasovaným. Obrovský rozdíl. Hronek spoluhráče dělá lepšími a Red Wings dokážou se svým soupeřem držet krok i v poměru očekávaných gólů (49 %). Průměrná hodnota týmu je přitom 46 %. Ať se na to díváte zleva nebo zprava, Hronek exceluje. Tak prosté to je.

Historický ročník je na dosah

32 bodů ve 45 zápasech. Pokud by dané tempo Hronek udržel po celou sezonu a nevynechal jediné utkání, zastavil by se na čísle 59. Jak už bylo zmíněno, mety 60 bodů dosáhli pouze Roman Hamrlík a Tomáš Kaberle. Jestliže se zaměříme na padesátku, dvojici doplňuje pouze Marek Židlický. Očekáváme, že se 25letý hokejista stane čtvrtým obráncem v této společnosti. Pokud ale bude držet zdraví a dostal by Hronek v následujících duelech i více prostoru na přesilovce, mohl by atakovat i 60 bodů!

Čeští obránci s 50+ body

v jednotlivých sezonách NHL Hráč Sezona Klub Body Tomáš Kaberle 2005/06 Toronto 67 Roman Hamrlík 1995/96 Tampa Bay 65 Tomáš Kaberle 2006/07 Toronto 58 Marek Židlický 2003/04 Nashville 53 Tomáš Kaberle 2007/08 Toronto 53