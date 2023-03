Rousek o TOP debutu v NHL: Jiný svět! Čeho se bál a co návrat do Sparty?

Vyčekal si šanci, pak konečně přišla. Lukáš Rousek v noci na úterý debutoval v NHL. A byla to snová premiéra! Gól dal hned při prvním střídání v čase 3:49. Žádnému Čechovi se to při prvním utkání ve slovutné lize nepovedlo dřív. Jaké si třiadvacetiletý útočník, který po úžasném debutu zamířil zpět na farmu, užil největší jeviště světového hokeje a jak blízko byl v sezoně jeho návrat do Sparty? Nejen o tom mluvil Rousek v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Tak to na mě hrňte. Jak jste si užil premiéru v NHL, jaké jsou pocity? Pořád to s vámi šije?

„Neskutečně! Jen se o tom začneme bavit a já se usmívám. Bylo to nádherné, krásné pocity. Odmala byla NHL mým snem. Teď se mi splnil. Jsem strašně spokojený.“

První střídání, první střela, hned gól. Pak navrch asistence. K absolutní dokonalosti chybí snad jen výhra týmu.

„Přesně tak, to si říkám taky. Tohle jediné mě mrzí, že tým nedosáhl na dva body, že jsme prohráli v nájezdech. Furt je tu šance na play off, zápas s Montrealem, který je dávno out, jsme měli zvládnout. Nepovedlo se, mrzí mě to.“

Popište mi ze svého pohledu vaši trefu.

„Soupeře jsme zamkli v pásmu. Kluci začali rotovat, já jsem stál před brankou. Doufal jsem, že tam třeba něco přilítne. Střela se od zadního mantinelu odrazila přesně mně na hokejku, takže jsem to jenom zametl. Byl jsem ve správný čas na správném místě.“

Jednička draftu 2021 Owen Power se vám hned rozjel pro puk. Už máte rozmyšleno, kam půjde?

„Půjde domů, kde mám vitrínu se všemi trofejemi a medailemi, co jsem odmala vyhrál. Tenhle puk mezi ně krásně zapadne.“ (usmívá se)