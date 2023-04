PASTA: hattrick a 102 bodů! Nejlepší v normálním světě, tvrdí Jágr

Dlouhých 17 let se čekalo na to, až český hokejista znovu vyšplhá na magickou hranici 100 bodů v NHL. Stalo se! O trojciferný výkon se čerstvě postaral David Pastrňák úžasným sobotním představením v Pittsburghu, který zničil hattrickem včetně vítězné trefy v 58. minutě! „Pastrňák je bezpochyby superstar téhle ligy,“ reagoval ve studiu ESPN slavný Mark Messier. Pasta navýšil svou parádní sezonní bilanci na 56 gólů a 46 nahrávek, Boston vyhrál 4:3. Eso Bruins překonalo ceněnou stobodovou cifru poprvé od zápisu Jaromíra Jágra z ročníku 2005/06. „Pastovi to samozřejmě přeju. Dojít ke stovce bodů je náročné,“ vzkazuje hokejová legenda nejlepšímu tuzemskému hokejistovi současnosti prostřednictvím webu iSport.cz.

Tehdy před sedmnácti roky Jágr coby 34letý útočník Rangers fascinoval ziskem úctyhodných 123 bodů. Pastrňák je po slavné osmašedesátce teprve druhým Čechem, který stovky v NHL dosáhl. Nejblíže jí byl Petr Nedvěd v sezoně 1995/96, kdy mu jako hráči Penguins scházel jediný bod.

Havířovský rodák si splnil neskromné předsezonní cíle: dát 50 gólů a zaknihovat prvně v kariéře 100 bodů. Ale protože se nachází v éře mimozemšťana Connora McDavida, soutěžit může maximálně o stříbrná ocenění. Edmontonský zabiják měl před sobotním programem na kontě 61 gólů, 83 asistencí, v součtu 144 bodů. Ve všech ukazatelích vede. „Skončit druhý v bodování je nyní cena pro nejlepšího hráče v normálním hokejovém světě,“ usmívá se Jágr.

Pro server iSport.cz se zamyslel nad Pastrňákovou životní sezonou, kterou mu povětšinu času pomáhají spoluvytvářet krajané v útoku David Krejčí a Pavel Zacha. Za druhého jmenovaného proti Pittsburghu zaskočil Tyler Bertuzzi a Zacha povýšil do první formace, v níž chyběl zraněný Patrice Bergeron.

Co si o bostonské Czech line Jágr myslí? „Jasně, že potřebujete mít k ruce kvalitu. Ale nepotřebujete u sebe nejlepší spoluhráče na světě,“ tvrdí.

Klíčové je podle něj něco jiného. „Podmínkou je mít vedle sebe hokejisty, kteří vyhovují vám. Krejča je skvělý hráč, ale není nejlepší plejer na světě. Pavlovi Zachovi zase v New Jersey nikdo nevěřil. Na druhou stranu, jsou to čeští kluci a výborní hráči. Krejča je inteligentní, k Pastově stylu náramně sedí a pomáhá mu do pozic, které potřebuje ke střílení gólů. Zacha to samé. Navíc vypadá, že spolu rádi hrají,“ hodnotí hokejová legenda.

Ta hned pětkrát překonala v NHL stobodovou hranici. A přidává vlastní zkušenosti s pokořováním milníků. „Většina mých vyhraných bodování byla z doby, kdy jsem hrál v útoku s Kipem Millerem a Honzou Hrdinou. Předtím šlo o hráče ze čtvrté formace. Kip hrával na farmě nebo ve čtvrté lajně, ale mně náramně vyhovoval. Viděl hru a uměl mi nahrát. Někdy je lepší mít vedle sebe hráče, který vám dokáže vyjít vstříc, než hráče, co dokáže podobné věci jako vy,“ konstatuje Jaromír Jágr pro iSport.cz.

I na dálku vnímá, že mezi českou trojkou funguje správná chemie. „Dva borci hrají pro Pastu a rádi. Pasta to vnímá a funguje to i z jeho strany k nim. Nejlepší hráči týmu se pak vždycky sejdou na přesilovce, jinak by to nemělo smysl,“ doplňuje.

Nejlepší sezony Čechů v NHL podle zisku bodů 149 (62+87) Jaromír Jágr (Pittsburgh) 1995/96 127 (44+83) Jaromír Jágr (Pittsburgh) 1998/99 123 (54+69) Jaromír Jágr (NY Rangers) 2005/06 121(52+69) Jaromír Jágr (Pittsburgh) 2000/01 102* (56+46) David Pastrňák (Boston) 2022/23 102 (35+67) Jaromír Jágr (Pittsburgh) 1997/98 99 (45+54) Petr Nedvěd (Pittsburgh) 1995/96 99 (32+67) Jaromír Jágr (Pittsburgh) 1993/94 98 (50+48) Milan Hejduk (Colorado) 2002/03 *Pastrňákovi zbývá ještě šest zápasů

