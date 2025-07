Narozeninová dominance Bouzkové v Praze: Číňanku smetla i přes velké dusno

Pražský turnaj WTA Prague Open odstartoval výhrou Marie Bouzkové. Česká tenistka si v den svých 27. narozenin na domácí akci poradila s Číňankou Kao Sin-ju 6:0, 6:2. „Byl to určitě těžší zápas, než ukazuje skóre. Bylo to docela dlouhé na to, jaký je výsledek,“ podotkla rodačka z Prahy. Hru jí znepříjemňovalo velké dusno, to už se ale široce usmívala držíce kytici růží, kterou na kurtu dostala od vedení klubu Sparta.

Vítězství nebo konec v prvním kole. Jedině takové scénáře zná Marie Bouková na své domácí půdě pražské Sparty. Pondělní dominantní výhra v úvodním zápase nad Číňankou Kao Sin-ju tak předznamenává triumf.

„Jsem si říkala, že jsem tu jednou vyhrála a potom si už na další výhry nepamatuji,“ smála se Bouzková v reakci na svou statistiku na Prague Open. „Jsem ráda. Je to zase nový pocit, vyhrát tady první kolo. A uvidíme, kam mě to tento rok donese. Jsem ale ráda za tu první výhru,“ dodala.

Přes dusné počasí Češka nastupovala na hlavní dvorec v dobrém rozmaru. Po hladce získané první sadě o něco vyrovnaněji zápolila o break ve druhé. „Byl to určitě těžší zápas, než ukazuje skóre. Vstoupila jsem do něj dobře. Druhý set byl ale delší, o několik gamů jsme se dost přetahovali. Rozhodlo pár míčku, kterými jsem uhrála break. Jsem ráda, že to dobře dopadlo. První dárek k narozeninám,“ shrnula průběh s širokým úsměvem s pugetem příznačných sedmadvaceti růží v ruce.

Krom Čínanky Bouzková zápolila taky s těžkým vzduchem. „Nebylo jasné, jestli zápas kvůli počasí dohrajeme. I v neděli bylo hodně dusno. Připravovala jsem se na to, dávala jsem si víc soli, abych nechytala křeče. Jsem ráda, že jsem utkání odehrála relativně rychle a že se můžu jenom schovat a jít do ledové vany,“ vyprávěla Češka.

V úvodním mači si Bouzková pomohla servisem i četnými kraťasy. Byť vybojovala jasné skóre, hned po odchodu z dvorce věděla, co do dalšího kola zlepšit. „Je potřeba hrát agresivněji, když to jde. Pořád si zvykám na podmínky. Je to první turnaj na betonu, takže zase mít trochu jiné pojetí o kurtu. Na první zápas ale dobrý a pokusím se ve druhém hrát ještě lépe,“ řekla. V dalším utkání ji čeká vítězka duelu mezi Ukrajinkou Viktorijí Tomovovou a Lucrezií Stefaniniovou z Itálie.