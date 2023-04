Varování pro Boston: vítěz Prezidenta bral Stanley Cup naposled před 10 lety

Boston Bruins jsou po nynějším ovládnutí základní části NHL nejúspěšnějším týmem v dlouhodobé části sezony za poslední dekádu. Prezidentská trofej ale není zrovna zárukou také zisku Stanley Cupu... • FOTO: koláž iSport.cz Ovládnutím dlouhodobé části sezony předvede tým ohromnou sílu. V NHL ji nyní suverénně potvrzuje Boston, který si s předstihem zajistil již čtvrtou Prezidentovu trofej v historii. Bruins mají navíc skvěle našlápnuto zlomit čtyři roky starý bodový rekord Tampy Bay. Dominance v delší části ročníku ale klubu rozhodně nezaručí, že k „Prezidentovi“ přidá v play off také Stanley Cup, což se podařilo pouze osmi mužstvům. V článku iSport.cz se podívejte na vítěze základní části za posledních deset let nejprestižnější hokejové soutěže světa.

2022/23 - Boston Bruins zatím 75 zápasů/121 bodů

zatím 58 výher/20 proher/10 proher v prodloužení

nejproduktivnější hráč: David Pastrňák - zatím 99 bodů (53+46)

česká stopa: Jakub Zbořil (o), David Krejčí (ú), Jakub Lauko (ú), Tomáš Nosek (ú), David Pastrňák (ú), Pavel Zacha (ú)

trenér: Jim Montgomery Základní část probíhající sezony NHL sice ještě neskončila, už nyní je ale jasné, že se jejím vítězem s pravděpodobně velkým přehledem stane tým s nejpočetnější českou kolonií v soutěži. Čtvrtá Prezidentova trofej činí z Bruins druhý nejúspěšnější tým od roku 1986, od kdy se udílí cena s finanční odměnou 350 tisíc dolarů. Lepší je pouze Detroit, který Prezidents´ Trophy přebíral šestkrát. Pod úspěchem klubu, ve kterém několik klíčových hráčů prožívá svůj pravděpodobný „Last dance“, se zásadně podepisuje David Pastrňák. Kanonýr z Havířova po podpisu nového osmiletého kontraktu prodloužil svá dosavadní gólová i bodová maxima a už jen bodík ho dělí od dovršení hranice 100 bodů v jedné sezoně.

2021/22 – Florida Panthers 82 zápasů/122 bodů

58 výher/18 proher/6 proher v prodloužení

nejproduktivnější hráč: Jonathan Huberdeau 115 bodů (30+85)

česká stopa: Radko Gudas (o)

trenér: Joel Quenneville, pak Andrew Brunette

play off: 2. kolo (vítěz Stanley Cupu Colorado) Lepší výsledek v základní části si na prosluněné Floridě nemohli přát. Velkou zásluhu za zatím nejpovedenějším počinem Panthers v NHL měl zkušený trenér Joel Quenneville. Jenže kvůli sexuálnímu skandálu v Chicagu z roku 2010, o kterém kouč údajně věděl, ale pro úspěch Blackhawks v play off situaci přehlížel, se sám rozhodl rezignovat. Mužstvo, za které stále nastupuje český bourák Radko Gudas, ovšem i pod novým vedením nadále šlapalo, až si došlo pro Prezidentovu trofej. Navázat na dlouhodobou úspěšnou část sezony, ve které válel Jonathan Huberdeau, se ale Floridě nepodařilo. Po vyhrané úvodní sérii nad Washingtonem nestačila na úřadujícího šampiona a rivala z Tampy Bay a padla 0:4 na zápasy.

2020/21 – Colorado Avalanche 56 zápasů/82 bodů

39 výher/13 proher/4 prohry v prodloužení

nejproduktivnější hráč: Mikko Rantanen 66 bodů (30+36)

česká stopa: Pavel Francouz (b), Martin Kaut (ú)

trenér: Jared Bednar

play off: 2. kolo (vítěz Stanley Cupu Tampa Bay) Kvůli pokračující pandemii koronaviru se dlouho čekalo, než se rozběhne další ročník NHL. Kluby do poslední chvíle čekaly na povolení hrát s alespoň určitým počtem diváků na tribunách. V základní části, kterou těsně ovládlo Colorado, se nakonec stihlo odehrát 56 zápasů. Kratší sezona pro Avalanche pomýšlející na zisk Stanley Cupu skončila již ve druhém kole při střetu s Las Vegas. Colorado nad Golden Knights vedlo v sérii 2:0 na zápasy, ale soupeři z města hříchů se povedl parádní obrat a postup. Vyřazení vítězové Prezidentovy trofeje nesli brzký konec velice těžce. „Prohráli jsme čtyřikrát v řadě. Je to na h***o,“ štvalo po vyhučení útočníka Nathana MacKinnona.

2019/20 – Boston Bruins 70 zápasů/100 bodů

44 výher/14 proher/12 proher v prodloužení

nejproduktivnější hráč: David Pastrňák 95 bodů (48+47)

česká stopa: Dan Vladař (b), Ondřej Kaše (ú), David Krejčí (ú), David Pastrňák (ú)

trenér: Bruce Cassidy

play off: 2. kolo (vítěz Stanley Cupu Tampa Bay) Nebýt začátku celosvětového šíření nákazy COVID-19, mohl Boston a obzvláště David Pastrňák zažít ještě povedenější sezonu. Po nuceném přerušení ročníku se sice rozhodlo, že základní část se nedohraje a play off se odehraje ve speciální bublině v Edmontonu, vedení soutěže Bruins náskok a třetí vítězství Prezidentovy trofeje už ponechalo. V dohrávané vyřazovací části Boston toužil po nápravě prohraného posledního finále proti nečekanému vítězi ze St.Louis, ale již ve druhém kole narazil na tehdy nezastavitelnou Tampu Bay.

2018/19 – Tampa Bay Lightning 82 zápasů/128 bodů

62 výher/16 proher/4 prohry v prodloužení

nejproduktivnější hráč: Nikita Kučerov 128 bodů (41+87)

česká stopa: Jan Rutta (o), Ondřej Palát (ú)

trenér: Jon Cooper

play off: 1. kolo (vítěz Stanley Cupu St. Louis) Úspěch s pořádně hořkým koncem. Více suverénního lídra základní části než Tampu Bay před čtyřmi lety Národní hokejová liga ještě nepoznala. Téměř nezastavitelný stroj, který řídil kouč Jon Cooper, si s obrovským náskokem dokráčel pro Prezidentskou trofej. 128 vybojovaných bodů zrcadlil výkon Nikity Kučerova, jenž si stejně dobře vedl i v kanadském bodování. Tečka za mimořádně zdařilou dlouhodobou částí sezony organizaci Lightning hodně bolela. Nabušený tým kolem kapitána Stevena Stamkose vyhučel už v prvním kole play off 0:4 na zápasy s Nashvillem. Reakce na nečekané vyřazení v podobě dvou Stanley Cupů v příštích dvou letech byla ovšem víc než skvělou záplatou.

2017/18 – Nashville Predators 82 zápasů/117 bodů

53 výher/18 proher/11 proher v prodloužení

nejproduktivnější hráč: Filip Forsberg 64 bodů (26+38)

česká stopa: Kevin Fiala (ú, Švýc./ČR)

trenér: Peter Laviolette

play off: druhé kolo (vítěz Stanley Cupu Washington) Bezpochyby nejpovedenější základní část v historii Nashvillu. Predators ve výroční 20. sezoně se ziskem Prezidentovy trofeje navazovali na zatím největší klubový úspěch v podobě účasti ve finále Stanley Cupu. Náramně povedený ročník si připsali tahoun Filip Forsberg, obránce P. K. Subban či finský fantom Pekka Rinne. O triumf v základní části se přetahovali s Winnipegem. Divizní soupeř z Kanady ale Nashvillu velice brzy po dlouhodobé části sezony vrátil úder, když zastavil jízdu Preds již ve druhém kole play off.

2016/17 – Washington Capitals 82 zápasů/118 bodů

55 výher/19 proher/8 proher v prodloužení

nejproduktivnější hráč: Nicklas Bäckström 86 bodů (23+63)

česká stopa: Jakub Vrána (ú)

trenér: Barry Trotz

play off: druhé kolo (vítěz Pittsburgh) Až na několik výjimek napodobili Capitals v jubilejním 100. ročníku NHL úspěšnou předchozí sezonu, tedy aspoň v základní části. Byť tým tentokrát góly tolik netáhl Alexander Ovečkin, individuálně nejpovedenější ročník prožil švédský útočník Nicklas Bäckström. Do hlavního mužstva navíc pronikl český šikula Jakub Vrána. Play off Washington sice zahájil jako vítěz „Prezidenta“, jak se ale brzy ukázalo, skončil podle dost podobného scénáře jako minulou vyřazovací část. V druhém kole znovu čelil úřadujícímu šampionovi z Pittsburghu. S Penguins sice svedl vyrovnaný souboj táhnoucí se až do sedmého rozhodujícího zápasu, dál ale postoupila Crosbyho vítězná parta. Maraton za Stanley Cupem ukončili Capitals až o rok později.

2015/16 – Washington Capitals 82 zápasů/120 bodů

56 výher/18 proher/8 proher v prodloužení

nejproduktivnější hráč: Jevgenij Kuzněcov 77 bodů (20+57)

česká stopa: -

trenér: Barry Trotz

play off: druhé kolo (vítěz Stanley Cupu Pittsburgh) Klub z hlavního města USA začínal svůj hokejový maraton s cílem získat první Stanley Cup. Dotáhnutím Washingtonu k úspěchu byl od minulé sezony pověřen kouč Barry Trotz. Pod vedením uznávaného odborníka Capitals kralovali v základní části, Prezidentskou trofej tehdy vyhráli s náskokem čtrnácti bodů na Pittsburgh. Vládcem střelců NHL se již pošesté stal kapitán Alexander Ovečkin (50 gólů). Rozjetá mašina se ale zastavila už ve druhém kole play off, kde byli poprvé nad její síly Penguins jako budoucí šampioni.

2014/15 – New York Rangers 82 zápasů/113 bodů

53 výher/22 proher/7 proher v prodloužení

nejproduktivnější hráč: Rick Nash 69 bodů (42+27)

česká stopa: -

trenér: Alain Vigneault

play off: finále konference (vítěz Stanley Cupu Chicago) Z posledních vítězů „Prezidenta“ byli nejblíže k dvojnásobnému triumfu. New York Rangers sice měli za sebou porážku ve finále Stanley Cupu 2014, její vstřebávání ale netrvalo dlouho. Tým z Manhattanu s králem Henrikem Lundqvistem v brance lačnil znovu po útoku na vítězství. V základní části ukázal sílu. Obrovskou chuť po týmovém úspěchu ztělesňoval Martin St. Louis, který se tehdy loučil s veleúspěšnou kariérou. Rangers si v play off prorazili cestu až do finále Východní konference, kde až do sedmé bitvy bojovali s Tampou Bay o další účast v boji o hokejový grál.

2013/14 – Boston Bruins 82 zápasů/117 bodů

54 výher/19 proher/9 proher v prodloužení

nejproduktivnější hráč: David Krejčí 69 bodů (19+50)

česká stopa: David Krejčí (ú)

trenér: Claude Julien

play off: 2. kolo (vítěz Stanley Cupu Los Angeles) Významný ročník brali v Bostonu hodně vážně. Bruins si tehdy připomínali výročí 90 let od založení klubu. Cíl by prostý. Uspět. V základní části mužstvo kolem kapitána Zdena Cháry předvedlo skvělou jízdu. V bostonských barvách se náramně dařilo Davidu Krejčímu, jenž ovládl bodování play off 2013. O druhou Prezidentovu trofej v historii se Boston až do konce převážně na dálku přetahoval s Anaheimem. Rozdíl v závěru určil jediný bod. V klubu ze státu Massachusetts větřili, že by vyřazovací část mohla být ještě lepší než před rokem. Bruins začali poklidným vyřazením Detroitu, jenže v druhém kole narazili na Montreal. Bitvu, která se táhla až do sedmého duelu, k hořkosti vítěze základní části vyhráli Canadiens s Tomášem Plekancem.