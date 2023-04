ANALÝZA TOP nováčků NHL: talent Krakena či elita z pouště. Co Power?

V noci z pátka na sobotu se v zámoří odehrají poslední zápasy dlouhodobé fáze sezony NHL. Stále sice nejsou známí všichni postupující do play off, neznáme složení hned sedmi dvojic z osmi, ovšem už se dá predikovat, kteří nováčci mají největší šanci na zisk Calderovy trofeje. Prestižní cena se uděluje hokejistovi, který v nablýskané zámořské soutěži odehrál nejlepší první ročník. A data potvrzují, že půjde o těsný souboj. V článku iSport.cz se podívejte na největší favority.

Data potvrzují, že Matty Beniers by rozhodně neměl chybět mezi třemi finalisty. Na puku byl nejlepším hráčem mezi nováčky. Předváděl dobré výkony i směrem do defenzivy.

Mezi nováčky napříč ligou? První místo! I to je jeden z důvodů, proč je Matty Beniers považován za největšího aspiranta na Calder Memorial Trophy.

Krakeni ve své druhé sezoně v NHL dokázali s předstihem postoupit do play off. A nemalý podíl na tom má i talentovaný Matty Beniers, který patří k nejvytěžovanějším útočníkům týmu. Při hře v plném počtu hráčů na ledě stráví více času pouze Jaden Schwartz a Yanni Gourde.

Nejeví se ovšem jako pravděpodobné, že by se útočník Dallasu měl dostat vůbec mezi nejlepší trojici nováčků na konci sezony. Spíše ho čeká boj o páté místo, které svede s hráči jako Kent Johnson, Mason MacTavish, Jack Quinn či Jake Sanderson.

A to i díky útočníkovi Wyattu Johnstonovi, který už ve svých 19 letech dokázal, že ho čeká dlouhá kariéra v NHL. Je jedním ze čtyř nováčků, kterým se podařilo pokořit hranici 20 vstřelených gólů.

Hvězdy z Texasu se za poslední roky staly jedním z nejpodceňovanějších týmů v NHL. Což jde ruku v ruce s tím, že se o jeho hráčích příliš nemluví. Přitom jde o tým, který by měl pravidelně okupovat nejvyšší příčky v následujících pěti až osmi letech.

Matias Maccelli by si bezpochyby zasloužil být ve finálové trojici. A kdyby hrál v lepším, více sledovaném týmu, určitě by v ní byl. Uvidíme, zda se nominace dočká, i přestože hraje za nejméně atraktivní tým v NHL.

A to všechno v jednom z nejslabších týmů v NHL. To jsou fantastická čísla!

Pokročilé statistiky potvrzují, že Maccelli patří mezi nejlepší nahrávače NHL. Svým spoluhráčům pravidelně přihrává do střeleckých pozic, odměnou je mu už nasbíraných 37 asistencí. V nahrávkách si vede lépe než 95 % ostatních útočníků. Elita.

V aktuálním ročníku je to ovšem jiný level. Finský útočník v 63 zápasech zaznamenal 48 bodů. A to všechno za méně než 16 minut na zápas.

Owen Power

obránce

Buffalo Sabres

V Buffalu určitě mohou být spokojeni s nováčkovskou sezonou jedničky draftu z roku 2021. Owen Power hraje přes 23 minut na zápas, což je prostor, který dostávají ti nejlepší obránci. V 75 utkáních nastřádal 35 bodů (4+31).

Podle dat lze konstatovat, že Powerovy výkony odpovídaly ofenzivnímu obránci na úrovni druhého obranného páru. A je známo, že adaptovat se v NHL jako obránce je těžší než v případě útočníků.

Do defenzívy má Power určitě co zlepšovat, ovšem to už tak u mladých zadáků, kteří v mládeži oslňovali primárně svojí ofenzívou, bývá. Podobný start v NHL zažil i Rasmus Dahlin, Powerův spoluhráč z Buffala. Ten taktéž postupem času svoji obrannou činnost vylepšil a v aktuálním ročníku se zařadil mezi nejlepší obránce NHL.

Owen Power má velkou šanci se dostat do finálové trojice, ovšem Calderovu trofej by získat neměl. Beniers i Maccelli odehráli lepší ročník. Tím ale nechceme shazovat Powerovy výkony. Americký obránce má rozhodně našlápnuto ke skvělé kariéře.