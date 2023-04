NHL ONLINE: Islanders hrají o play off. Vrána proti Faksovi. V akci i Hertl

Základní část sezony NHL je u svého konce, i tak ale některé týmy stále hrají o hodně. Hokejisté New York Islanders na svém hřišti hrají proti Montrealu o postup do play off. Pokud vyhrají, zúčastní se bojů o Stanley Cup na úkor Pittsburghu. St. Louis s českým útočníkem Jakubem Vránou v sestavě se pomalu loučí s ročníkem doma proti Dallasu, za který nastupuje Radek Faksa. Tomáš Hertl v dresu San Jose startuje v Calgary. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.