Vokoun o Pastovi a proč je nečitelný: Umí ránu schovat, má ruce blízko sebe

Nebýt Connora McDavida, jenž hraje hokej ještě z jiné planety, český bombarďák ve službách Bostonu by byl jednoznačným králem NHL. „Ale tak to prostě je. Když hrával Džegr , taky musel soupeřit s Gretzkým nebo Lemieuxem ,“ tvrdí Vokoun , jenž v NHL odchytal 700 zápasů.

V čem je z pohledu brankáře Pastrňák nejvíc nebezpečný?

„To, že vstřelil 61 gólů, určitě není náhoda. Zaslouží si to. Je to fantastický hráč. Navíc dokáže hrát s klidem, věří si. Dovolí si toho strašně moc. Dělá neskutečné věci, v jeho případě to vypadá, že si hru umí zpomalit… A to, co ostatní nestíhají v té plné rychlosti, on dovede. Pro soupeře je navíc těžké si ho hlídat, protože Bruins mají další super hráče.“

Navíc oni hrají týmově, nestaví to celé až tolik kolem českého kanonýra.

„To je další věc. Na Pastovi je vidět, jak moc mu záleží na mužstvu. Góly jsou krásné, ale z něj cítit, že myslí na mužstvo. Pochopitelně je klíčové, že hraje přesilovky, bez nich by se k tolika gólům nedostal. Ale tím vůbec nesnižuju jeho kvality. Hráč jeho kalibru by góly dával i v mnohem slabším týmu.