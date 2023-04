SESTŘIHY: Rangers odskakují Devils, Chytil 0+1. Toronto vrátilo úder

Český útočník Filip Chytil z New York Rangers krouží kolem branky krajana Vítka Vaněčka, brankáře New Jersey • ČTK / AP / Seth Wenig

Český brankář Vítek Vaněček zatím nepomohl New Jersey k výhře v play off • ČTK / AP / Seth Wenig

Do hromadné potyčky hráčů New York Rangers a New Jersey se zapletli také gólman Vítek Vaněček a útočník Filip Chytil (vpravo) • Reuters

Útočník New York Rangers Filip Chytil v zápase play off • Reuters

Hokejisté New York Rangers se radují z druhé výhry v sérii play off proti New Jersey • Reuters

Český útočník Filip Chytil z New York Rangers krouží kolem branky krajana Vítka Vaněčka, brankáře New Jersey • ČTK / AP / Seth Wenig

Po úvodním výplachu se mocně vrátili do hry. Hokejisté Toronta rozstříleli v druhém utkání 1. kola play off NHL Tampu Bay 7:2 a srovnali stav série na 1:1. Asistenci si při nápravě debaklu 3:7 z první bitvy připsal český útočník David Kämpf. Stejně bodoval také Filip Chytil v dresu New York Rangers, kteří porazili New Jersey 5:1 a v boji o postup vedou 2:0 na zápasy. Úřadující šampion z Colorada srovnal duel proti Seattlu výhrou 3:2. Do série se rovněž vrátilo Las Vegas po vítězství 5:2 nad Winnipegem.