Hokejový Haaland s českými kořeny. Lener popsal, co v něm vidí z hvězd

„Táta Peter, rodák z Karviné, byl oporou, kdekoliv hrál. V německé lize i v reprezentaci. Leon trénoval a hrál pod dohledem otce - trenéra, prošel všemi německými mládežnickými reprezentacemi, juniorkou WHL. Všude se razantně prosazoval. Už jako nováček v každé kategorii zaznamenával víc než bod na zápas, ve svém druhém roce už to byly v průměru body dva nebo tři. V NHL dal gól ještě jako 18letý a nyní je lídrem Edmontonu.“

Leon Draisaitl se v play off stává ještě lepším

Leon Draisaitl se v play off stává ještě lepším • Foto Reuters

Vlastnosti a dovednosti

„Efektivní v držení puku i pomocí dlouhé hole, drží si tak obránce od těla. Má skvělý výběr místa, umí si najet do prostoru, kde se obtížně brání, a odtud může rovnou zakončit nebo manévrovat. Špičkově vidí a čte hru. Výborný bruslař, často vypadá unaveně, ale je to klam - je rychlý. Má dobrou rovnováhu a stabilitu na bruslích, je hbitý, provádí rychlé změny směru. Přebruslí obránce zeširoka kolem mantinelu a natlačí se do brány.“