Gretzkyho poslední dres vydražili za 16 milionů. Já to nebyl, směje se Nedvěd

Psalo se 18. dubna 1999, z Madison Square Garden se stalo slzavé údolí. S kariérou se loučil ten největší. Wayne Gretzky. Ve slavné newyorské aréně odehrál svůj 1487. duel NHL, v němž díky nahrávce zapsal 2857. bod kariéry v nejlepší světové lize. V těchto dnech se památný večer znovu připomíná, dres Rangers s číslem 99, v němž legenda legend nastoupila, byl vydražen za rekordní sumu: v přepočtu za 15,8 milionů korun. „Kdo si ho koupil? Já to určitě nebyl,“ směje se Petr Nedvěd, tehdejší spoluhráč a kamarád The Great One.