Paf jen z Bedarda? Chicago pobláznil i Čech se zdvojeným jménem: Vítej, vítej

Volby Chicaga v draftu NHL 2023 1. Connor Bedard (Kan.), 17 let, útočník

19. Oliver Moore (USA), 18 let, útočník

35. Adam Gajan (SR), 19 let, brankář

44. Roman Kantserov (Rus.), 18 let, útočník

55. Martin Mišiak (SR), 18 let, útočník

67. Nick Lardis (Kan.), 17 let, útočník

93. Jiří Felcman, 18 let, útočník

99. Alex Pharand (Kan.), 18 let, útočník

131. Marcel Marcel, 19 let, útočník

167. Milton Oscarson (Švéd.), 20 let, útočník

195. Janne Peltonen (Fin.), 18 let, obránce