Specialisté rozvíjí Slafkovského: Pořád musíte bádat, příprava je na míru

Přidej! Makej! Rutina známá ze všech stadionů, arén a dalších sportovních ploch. Nutná rutina, zbývá dodat. Ale pak jsou i oblasti, v nichž je chytrost, moudrost a vědění důležitější než tupý dril. Téma pro Michala Břetenáře a Daniela Kičuru, jimž se svěřil do péče i slovenský diamant Juraj Slafkovský. Hokejová hvězda, která chce a taky potřebuje být v nové sezoně NHL lepší, než v minulé.

Když se Juraj Slafkovský před rokem vydal na pódium montrealského Bell Centre, aby si potřásl s pravicí Garyho Bettmana, sledoval jej celý hokejový svět. Jako šampiona draftu s figurou dřevorubce. Síly má na rozdávání, jen ji správně prodat. K tomu slouží i nevšední výcvik u česko-slovenského tandemu specialistů Michala Břetenáře, jenž má pod palcem řadu zvučných hokejistů a Daniela Kičury, kondičního kouče extraligových Košic.

Juraj Slafkovský má nevídaný potenciál, zároveň se ví, že potřebuje najít směr, jímž by schopnosti náležitě prodal. Co by mu mělo pomoci?

Břetenář: „Asi největší prostor pro progres vnímám v pozvednutí ekonomiky pohybu. Juraj je neskutečně vybavený silově, Dan ho připravuje výborným způsobem. Naším úkolem bude, aby se naučil využívat sílu ve správný moment. Aby pochopil, že zdaleka ne vše je odvislé od hrubé fyzické síly.“

Kičura: „V prvé řadě, připravovat takového poctivce je radost. Důležitý je správný sběr informací z Jurajova pohybu, na tom základě s Michalem dokážeme vyskládat ideální přípravu šitou přímo na míru. Myslím si, že dokážeme najít přesně ta místa, v nichž má Juraj rezervy, hrajeme si i s detaily. Skládáme mozaiku.“

Jak zjistíte, kudy je záhodno jít?

Břetenář: „Po mnoha letech vzájemné spolupráce s Danem máme zajímavé zkušenosti zejména s rozvíjením fyziologických systémů. Rukama nám oběma prošla slušná řádka hokejistů a díky tomu víme, kam se podívat ze všeho nejdříve. Limitace u hráčů si jsou dost podobné a na nás je zjistit, jak velké jsou a jak je odstranit. Většinou nedostatky na první dobrou poznáme. Pan doktor Dostál, velká kapacita v oboru, mě velmi významně poučil větou: Když se umíš dobře zeptat, nepotřebuješ nikoho testovat.“

To zní moudře…

Břetenář: „Ano a taky se tím řídím. Testy samy o sobě nezpochybňuji, pokud však nevíte, co s jejich výsledky dělat, žádné testování vám nepomůže.“

Kičura: „Sběr informací a komunikace s každým jednotlivým hokejistou je základem pro to dostat jej výkonnostně dál.“

Je snadné hráče přesvědčit, že jdete správnou cestou a že si zasloužíte jeho důvěru?

Kičura: „Vytvoření vzájemné důvěry je zásadní. Musíte si sednout především lidsky.“

Břetenář: „Já se hodně řídím heslem, že ukázaná platí. Na začátku to musí být postavené na důvěře, protože hráč si vás vybere z nějakého důvodu a vy máte jednu šanci dokázat mu, že to, co s ním děláte, mu pomůže. A buď se důvěra upevní, anebo vztah jde k šípku.“

Laik si řekne, že v roce 2023 je v rámci tréninkových procesů vše dávno vymyšlené, vyvedete mě z omylu?

Kičura: „Bádat musíte stále. Postavením přípravy konkrétnímu sportovci nic nekončí. Každý trenér má svou cestu poznání a cestu k moudrosti. Rok za rokem promýšlíte, kudy se vydat dál a jak docílit maxima možného v přípravě hráče.“

Břetenář: „Dřív hodně platila metoda pokus – omyl. Dostanete měřicí přístroj, návod k němu, ale popravdě, moc nevíte, co s ním. Chybami se učíte.“

Kičura: „Stejné to mají vědci ve výzkumném ústavu.