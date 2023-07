Talent v Brně? Skáčou po něm Francis a Kron. Šalé v Seattlu hned zabodoval

Eduard Šalé (vlevo) slaví gól na MS do 18 let • IIHF

Ron Francis miluje Brno! V nadsázce to tak můžete brát. Jako generální manažer draftoval dva Čechy, oba přímo z Komety. V roce 2017 si vybral do Caroliny Martina Nečase, teď sáhl jako šéf Seattlu pro Eduarda Šalého. Prsty v tom má samozřejmě jeho ředitel skautingu Robert Kron. „Podruhé jsem si potřásl rukou s hráčem z mého rodného města. Je to zábava, ale prostě to tak vyšlo,“ usmál se. Šalé má za sebou první velké seznámení s novým klubem. Zaujal i perfektním baseballovým nadhozem.

Jasně, v první řadě zabodoval Eduard Šalé svými schopnostmi. Proto si ho Seattle vybral na draftu NHL jako svoji první volbu (20. celkově). „Viděli jsme ho hrát na mistrovství světa do dvaceti let, jde o chytrého hokejistu, šikovného útočníka. Má velký potenciál,“ hlásil generální manažer klubu Ron Francis. V roce 2017 z Komety bral pro Carolinu Martina Nečase a trefil se. Věří, že se mu povede repete.

Zásadní roli v českých výběrech sehrál i ředitel amatérského skautingu týmu Kraken Robert Kron. Někdejší výborný útočník je nyní uznávanou personou na poli hledání talentů. Francis si ho s sebou přivedl z Caroliny do nové organizace. A po šesti letech spolu zvolili vysoko na draftu znovu Čecha. „Líbí se nám, že Eda celý rok hrál v Kometě na levém křídle, i když jde primárně o centra. Je to všestranný hráč, ofenzivně opravdu nadaný,“ liboval si Kron.

Ale Šalé zabodoval v novém klubu i jiným směrem. Je připravený na přechod do Ameriky, hned sklidil chválu, že si tyká s angličtinou. „Ano, s tím nemá vůbec problémy, tím pádem bude všechno jednodušší,“ řekl trenér Dave Hakstol.

Body za mořem sbíral Šalé dál. Jako člen organizace Krakenů třeba obstaral slavnostní nadhoz při baseballovém zápase mezi Seattle Mariners a Tampa Bay Rays. Rovnou ho vystrčili před 30 tisíc diváků na zápas MLB. Jeho reakce? Úsměv, pohoda. Sympaticky přiznal, že na baseballe nikdy nebyl a pak předvedl přesný nadhoz, který trefil rukavici i metu. „Draftujte ho taky!“ psali nadšení fanoušci na sociální sítě Mariners.

Asi to neklapne. Jeho hlavní prací bude, aby se postupně prokousal do sestavy nejnovějšího klubu NHL. Dá to práci, je mu teprve 18 let. Ale jeho talentu klub věří. Buď nastoupí od příští sezony do týmu Barrie v OHL, nebo skočí už rovnou mezi dospělé na farmě. Záleží, jak se klub rozhodne. Nebo je tady ještě jedna možnost.

Před šesti lety se Libor Zábranský domluvil s Francisem, že útočníku Martinu Nečasovi pomůže ještě rok v Česku a místo farmy odešel zpátky do Brna. Nečas měl před draftem za sebou sezonu, kdy ve 41 zápasech posbíral 15 bodů (7+8). Šalé je na tom podobně – 43 zápasů, 14 bodů (7+7).

„Pro teenagery je vždycky hodně těžké hrát proti dospělým. To, že v extralize hrál, pro nás je pozitivní, ne negativní,“ pochvaloval si vývoj svého hráče Francis. Nečase v Carolině juniorka úplně minula, po roce v Česku se přes další sezonu na farmě procpal do NHL. Podobně jako Šalé nebyl nejdřív žádný velký kulturista. Paralel najdete dost.

Svaly jsou detail, na tom se zapracuje. Hlavní je, jestli umíte hokej. To klub NHL hledá na draftu v první řadě a pak zkouší odhadnout, kde budete za pět let. Na rozvojovém kempu už všichni včetně Šalého dostali různé návody, jak se o sebe starat.

Tady měl všechno pod palcem hlavní kondiční kouč Seattlu Nate Brookerson. Všichni hráči museli na testy. Ne proto, aby si klub prohlédl tabulku, kdo vede, ale aby je mohl sledovat, jak se vyvíjejí.

„Jde i o pochopení pokroku, kterého dosáhnete, pokud jde o někoho, kdo jde do kempu víckrát,“ vysvětlil Brookerson. Ale hlavní věc: „Údaje nám umožní pochopit, kde se hráč nachází v porovnání s někým, kdo už hraje na farmě nebo v NHL.“

Ve stručnosti, vidíte výsledky dospělých chlapů a teenagerů, všechno máte vedle sebe hezky v číslech.

Jde o důležitý aspekt. Součástí výstupních pohovorů po kempu pak pravidelně bývají i informace, v jakém stavu je tělo mladého hráče. Co je super, co je dobré, co se bude zlepšovat.

Slyšíte konkrétní věci, ne obecné věty typu: Měl bys být silnější. O ideální stav prý jde, když se všechno změní v konverzaci. „To, co chceme od hráče slyšet, je, že se zeptá, na čem může zapracovat, jak může skládat svoji rozcvičku, že nám ukáže svoje možnosti doma. Zkrátka dost záleží na nich samotných, aby si uvědomili sebe sama. A vrátili se sem lepší,“ říká Brookerson.

Tohle jsou přesně detaily, které rozhodnou, kam a jak rychle se mladý hráč posune. Eduard Šalé to dobře ví, Nečasův příklad má před očima dlouho.

Nejvýše draftovaní Češi za posledních pět let