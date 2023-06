Skaut otevřeně o draftu NHL: Šalé měl odejít, Rusové jsou riziko. Co Bedard?

Rozhovor se skautem před draftem? „Ne díky, až po něm. Pak klidně zavolejte.“ Taková je běžná praxe. Nikdo nechce ani naznačit své plány. Jediná šance? Publikace interview beze jména. Proto k tomu kroku deník Sport výjimečně přistoupil. Jinak by rozhovor ani vzniknout nemohl. „Kdyby se v klubu dozvěděli, že to jsem já, byl bych do pěti minut bez práce,“ přiznává český skaut. Upřímně a narovinu odpověděl na všechny otázky.

Jaké jsou vaše poslední dny před draftem?

„Upřímně? Totální blázinec. Byly Combine testy v Buffalu, dělaly se pohovory s hráči. Na to navazovaly naše finální meetingy, kde jsme sestavovali konečnou verzi našeho interního žebříčku pro draft. Teď máme denně Zoom cally, denně se o draftu bavíme. Rozebíráme ho zprava, zleva. Strašně se těším, až bude pátek, spadne tlak a trošku vydechnu.“ (usmívá se)

Tak pojďme na to, jak bude podle vás a vašeho klubu vypadat první pětka vybraných hráčů?

„Na úplném čele je to jasně dané. První půjde Connor Bedard, druhý Adam Fantilli. Po nich Leo Carlsson a Will Smith. Byl by šok, kdyby byl ve čtyřce někdo jiný. Je to typický rok, kdy se jednička totálně osamostatnila na prvním místě. Fantilli je jasná dvojka. Kanaďan se spoustou předností, měl skvělou sezonu. Zahrál si i na dospělém mistrovství světa, kde pomohl ke zlatu. Ukázal, že je ready na dospělý hokej.“

Třetí místo?

„Bere Columbus. Většina lidí v branži očekává, že si vezmou Carlssona. Já bych ale upřímně nebyl v šoku, kdyby sáhli po Smithovi. Je to výjimečný hráč, s výjimečnými schopnostmi. To je i Carlsson, ale zase trošku jinak. Má 190 centimetrů, Smith je menší a pohyblivější, lepší bruslař. Dovednosti a talent mají na podobné úrovni.“

Co dál?

„Za nimi půjdou členové elitního amerického útoku Ryan Leonard a Gabriel Perrault. Vysoko bude Zach Benson, velice talentovaný kluk, proti kterému mluví výška (178 cm, 72 kg). Je opravdu malinký, což je handicap. Vysoko půjde rakouský bek David Reinbacher a Slovák Dalibor Dvorský. Ten