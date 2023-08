NHL tlačí na všeobecnou kondici talentů. Bedard těžil z příkladu rodiny

Connor Bedard se fotí v dresu Chicaga poté, co ovládnul draftu 2023 • Reuters

Connor Bedar objímá svoji matku poté, co byl vybrán jako jednička draftu NHL 2023 • profimedia.cz

Stále víc se pozornost NHL zaměřuje na fyzickou připravenost největších nadějí. NHL Scouting Combine se vyvinula v obrovskou show, která je zároveň šancí propagovat budoucí hvězdy, kluby a celou soutěž. Kluby mají šanci s vyhlíženým hráčem do detailu promluvit a ujistit se, že co viděli několik posledních sezon, sedí. Fyzické testy celou mozaiku dokreslí. Autorem textu je bývalý trenér Slavomír Lener.

Současní hráči jsou nejen silnější a rychlejší na ledě, ale i bystřejší a chytřejší mimo něj. Dokážou bez problémů dát rozhovory do médií, jsou sebevědomí, vědí, co je čeká. Je to dobré PR pro ně i pro jejich budoucí kluby.

Letošní poučení

Dva dny bylo testováno vybraných 106 hráčů. Connor Bedard, jednička draftu pro své vynikající schopnosti a dovednosti na ledě, vzal testy velmi zodpovědně. I když exceloval jen v některých disciplínách, třeba udělal špičkových 14 shybů, umístil se v Top 25 v dalších pěti testech. Anaerobická kondice – index únavy (9. místo), funkční pohyb - screening -15 (11.), procento tuku 7,82 % (13.), stisk levé ruky - grip (14.), bench press (23.). To svědčí o jeho komplexnosti. Oddanost tréninku a přísná dieta pravděpodobně hrály roli v jeho úspěchu v combine testování.

Celkově vzato, výkon Bedarda na draftu NHL byl působivý.