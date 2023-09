Kubalík o boji o smlouvu, Tarasenkovi i pozdním odjezdu: Začnu na hotelu

Pro Dominika Kubalíka skončilo angažmá v Detroitu výměnou do Ottawy • profimedia.cz

Na mistrovství světa přiletěl po sezoně v NHL ještě jako útočník Detroitu, na kemp před startem dalšího ročníku už vyrazil do Ottawy. Dominik Kubalík (27) odletěl ve čtvrtek do zámoří jako jeden z posledních českých hráčů. „Mám to tak každý rok. Tady mám zázemí a týden před kempem na aklimatizaci úplně stačí,“ řekl po jednom ze svých posledních tréninků s hokejisty Plzně.