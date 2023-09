Kulich po roce v Buffalu: Dřív jsem viděl, že na to nemám. Stříbro nosím s sebou

Možná z něj roste další eso, které bude český hokej v NHL brzy obdivovat. Jiří Kulich (19) v létě dřel, aby na kempu Buffala zanechal větší dojem než před rokem. „Na hlavním kempu jsem hrál zápasy a začal být naštvaný. Viděl jsem, že na to nemám, to mi hodně pilo krev,“ upřímně říká ve velkém rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz. Hodně se zlepšil, na farmě roztrhl pytel s góly. Teď má šanci si říct o zápasy v NHL. A rychle poznáte, jak moc si váží stříbrné medaile z MS do 20 let.

V létě jezdil pilovat dovednosti na individuální tréninky s partou z Dallasu. Matěj Blümel s Radkem Faksou k sobě přibrali i Jiřího Kulicha, „vetřelce“ z Buffala. Trojici cepovali na ledě Radek Duda s Karolínou Erbanovou , dávali jí pěkně zabrat. Po jednom z tréninků šlachovitý svalovec usedl na recepci zimáku a rozpovídal se o NHL a velké reprezentační akci, která tak vybláznila Česko. Kdepak, žádný kluk. Když ho vidíte bez výstroje? Roste z něj pořádný chlap. Tvrdě maká, aby byl ready na boj o místo v sestavě Sabres.

Je druhoročák v klubu NHL ve výhodě, protože se rozjíždí kemp a víte, co vás čeká?

„Vím, do čeho jdu, což je plus. Před rokem jsem odehrál nováčkovský kemp a říkal si, že docela dobrý. Pak jsem přišel na hlavní kemp NHL, hrál zápasy a začal být naštvaný. Viděl jsem, že na to nemám, to mi hodně pilo krev. Počítal jsem, že půjdu zpátky do Varů, ale hodili mě na farmu, což mě překvapilo.“

Pral jste se s AHL?

„První půlrok byl těžký, ale na všechno jsem si zvykl, hodně mi pomohl Rousíno (Lukáš Rousek). Nejdřív jsme i hráli spolu, pak nás rozdělili, fyzicky jsem na tom nebyl úplně dobře, mentálně taky ne. Musel jsem na všem zapracovat, a když nás dali dohromady zase na konci, bylo to super.“

K tomu naštvání. Čekal jste před rokem, že hned urvete flek v NHL?

„Ne ne, to vůbec, myslím to jinak. Byl jsem naštvaný na sebe, co se děje. Myslel jsem si, jak jsem rychlý, najednou koukám, že to je jinak. Byl jsem průměrný, tohle mě štvalo. Kritický jsem byl hlavně k sobě. A na farmě to nejdřív bylo podobné.“

Těžce se kousalo, že se hned nedaří?

„Jo, pořád jsem byl naštvaný, na ledě mi to nešlo. Aby všechno nevyznělo nějak špatně, já si nemyslel, že se objevím v Buffalu a hned urvu místo. Vůbec, jen jsem si říkal, že mám nějaké přednosti a dovedu je využít. Překvapilo mě, že to nakonec tak úplně nebylo a musel jsem na nich ještě zapracovat.“

Z televize si řeknu, že NHL je rychlá. V reálu, když jste podstupoval tréninky a přípravné zápasy, je sakra rychlá?

„Ohromně, tréninky v obrovském tempu. Musel jsem zapracovat dost na bruslení, o kterém jsem si říkal, že je mojí velkou zbraní. To samé střela, taky bylo potřeba