Palát o Devils, letní přípravě i Pánikovi v Třinci: Výsměch Rangers nás nakopl

Ondřej Palát v dresu New Jersey na fotomontáži, kterou na Twitter pověsili Devils • Twitter / New Jersey Devils

Tři roky za sebou hrál Ondřej Palát finále Stanley Cupu s Tampou. Byly z toho dva poháry. Po přestupu do New Jersey se nevýrazný tým zvedl. Ďáblové v prvním kole vyřadili našlapané Rangers, přestože v sérii už prohrávali 0:2 na zápasy. „Hodně vyhrocené,“ vrací se k derby Palát. „Docela mě naštvalo, že když vedli ve druhém zápase 5:0, tak se nám víceméně vysmívali. I to nás nakoplo, abychom se s tím snažili něco udělat.“

Zůstal jste pak nad věcí, nebo jste se hráčům Rangers po postupu pro změnu vysmál vy?

„Ani ne. I klukům jsem říkal, ať jim podají ruku a řeknou, že to byla dobrá série. Tohle je jen další karma pro nás a já tohle ani nedělám. Nikomu se nevysmívám, i když třeba zrovna vedeme 7:0. Spíš jsem cítil, že nás pak Rangers trochu podcenili a nevěděli, co s námi.“

Bylo to vyhrocené derby o New York?

„Překvapilo mě, kolik lidí sérii sledovalo a jak vyhrocená od začátku byla. Navíc, když už jsme prohrávali 0:2 na zápasy a otočili. To pak bylo ještě lepší, nikdo to nečekal. Pro náš mladý tým super zkušenost. I když jsme v dalším kole prdli s Carolinou, až tak to nevadilo. Velká očekávání jsme neměli. Nicméně výkon proti Rangers byl super. A fakt je, že Carolina byla výborná, na ni jsme prostě nestačili.“

Nicméně jste se dostali dál než Tampa, která vypadla v prvním kole. Probíral jste to s bývalými parťáky?