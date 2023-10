Čísla kolem Pastrňáka: v čem je NEJ a co se musí stát, aby dohnal Jágra

Jak je na tom David Pastrňák řečí čísel a co by se muselo stát, aby dohnal Jaromíra Jágra? • Profimedia.cz, koláž iSport.cz

V roce 2020 získal Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce (48). Spolu s Alexandrem Ovečkinem. Naposledy nasázel úctyhodnou porci 62 gólů. V NHL jsou ale čím dál tím populárnější i pokročilé statistiky. Takže se na Davida Pastrňáka podíváme právě přes analytiku, kterou pro Sport Magazín zpracoval Adam Papoušek. A co by potřeboval, aby mohl dohnat Jaromíra Jágra?

Vstřelené góly nad očekávání jsou dnes nejlepší ukazatel pro hráče, jak je dobrý ve střelbě. Proč? Neznevýhodňuje to, jestli hráč hraje v lepším nebo horším týmu. Jde skutečně pouze o jeho střelu jako takovou. Každá střela, kterou vyšle na branku, má svoji hodnotu. Pak je na hráči, kolikrát se z nich prosadí.

Pasta vstřelil hned +26,6 branek oproti očekávání při hře v rovnovážném počtu hráčů. Matthews (97 gólů) a McDavid (83 gólů) se sice prosadili víckrát, ovšem dostali se také k více šancím. A to jde ruku v ruce s tím, že je Pasta první ve vstřelených gólech oproti očekávání. Jinými slovy: Pasta nepotřebuje příliš šancí na to, aby skóroval. Prostě TOP3 střelec.

Prognóza

Podle našeho modelu by v následující sezoně měl být Pasta vůbec nejlepší ve střelbě při hře 5 proti 5. Je to založeno (nejen) na tom, že v minulé sezoně nastřílel nejvíc gólů při hře 5 proti 5. A to 34 z pouhých 21 očekávaných. +13 byl druhý nejlepší výsledek. První McCann (+16,8). I přes oslabení Bostonu by měl opět patřit mezi TOP5 hráčů v produktivitě. A mezi TOP20 útočníků v úspěšných vstupech do ofenzivního pásma. Ať už s pukem na hokejce či přihrávkou spoluhráči.

Kdy může dohnat Jágra?

Legendární číslo 68 je v českých poměrech nedostižné. Jaromír Jágr, druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL, má obrovský náskok. Ale přesto: pokusili jsme se zmapovat, za jakých okolností by ho Pastrňák mohl překonat.

KDY HO DOŽENE V BODECH?

JÁGR JICH MÁ 1921

Kdyby Pastrňák hrál ještě 10 sezon:

Musel by každou sezonu nasbírat 130,4 bodů. To je v průměru na zápas (kdyby odehrál vždy všech 82 duelů) 1,6 bodu.

Kdyby Pastrňák hrál do 40 let (13 sezon): Musel by každou sezonu nasbírat 100,3 bodů. To je v průměru na zápas (kdyby odehrál vždy všech 82 duelů) 1,2 bodu

KDY HO DOŽENE V GÓLECH?

JÁGR JICH MÁ 766

Kdyby Pastrňák hrál ještě 10 sezon:

Musel by každou sezonu nastřílet 46,5 gólu. To je v průměru na zápas (kdyby odehrál všech 82 duelů) 0,6 gólu

Kdyby Pastrňák hrál do 40 let (13 sezon):

Musel by každou sezonu nasbírat 35,8 gólu. To je v průměru na zápas (kdyby odehrál vždy všech 82 duelů) 0,4 gólu