Jágr o nástrahách pro Pastrňáka: Nesmí řešit pomluvy, ať najde balanc

V devadesátých letech pobláznil vlasatý klučina z Hnidous nejenom Česko, ale i Pittsburgh a celou NHL. Teď má tuzemský hokej Pastu. Borce, z nějž vyzařuje podobná energie. Kdekoliv se objeví, strhne se kolem něj poprask. Ale pozor, musí se vyrovnat i s řadou nástrah. Kdo jiný by o nich věděl víc než ten, který si tím prochází? Právě Jágr.

Pastrňák v rozhovoru pro Sport Magazín (celý ho čtěte ZDE>>>) přiznal, že někdy bojuje s tím, jak ho mrzí, že nemůže vyhovět všem. Co byste mu poradil?

„To prostě nejde vyhovět všem. Čím rychleji se to naučí, tím lepší.“

Někoho slušně odmítnout.

„Ono to ani není odmítání. Musí si uvědomit, že to lidé stejně nepochopí. Oni to berou jenom ze svého pohledu. Nevidí, že je milion dalších jako oni. Vidí jenom sebe. A proto říkají: Co ti to udělá, dát mi jenom jeden podpis? Proč se nevyfotíš se mnou, vždyť je to jenom jedna fotka?! Ale už nevidí, že takových jsou další tisíce. Nebo stejné je to s nejrůznějšími akcemi.“

Také se ohánějí jenom jednou?

„Ano. Snaží se opakovat: Je to jenom jedna akce, vždyť já tě o žádnou další nežádám. Ale taky si neuvědomí, že se stejnou prosbou přicházejí