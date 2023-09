Ať vnučka mluví česky! Pastrňákova máma o synovi: Vymóděný byl odmala

V minulosti se zažilo označení Mama Jagr. Teď se v podobné roli ocitá paní Marcela, i když srovnání s maminkou Jaromíra Jágra se brání. Hlavně z toho důvodu, že s potomkem není celou dobu v Americe. I tak se pro oba syny, vedle Davida i staršího Jakuba, jenž je rovněž duší i tělem sportovcem, maximálně obětovala.

O tom, jak se jí změnil život

„Pořád si připadám jako Alenka v říši divů… Příští rok to bude deset let od draftu, takže se neustále divím. Byla to velká změna v našem životě od té doby. Jsem velice ráda, že je David zdravý, což je nejdůležitější. Všichni víme, že zranění ke sportu patří. Takže se vždycky modlím, aby byl v pořádku. Co se týče toho, jak se mu až bláznivě daří, je to až neuvěřitelně krásný…

Život se mi změnil enormně. Tohle bych přála každé mamince i tatínkovi. Už nejsem ta uběhaná, utrápená máma, která létala mezi třemi pracemi, abych to všechno ufinancovala. Starala jsem se, aby kluci měli v rámci možností to nejlepší. Musím říct, že teď jsem šťastná máma. Moc šťastná.“

O tom, že syn chce vychovat své děti jako ona

„To řekl? Tak to je moc hezké! (smích) Mně to takhle přímo nepoví, to by asi bylo divné…