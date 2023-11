Stezku zbrzdila infekce, teď je zpátky: Zranění? Přece nic nepřiznám

Ještě dva roky zpátky hrával ve druhé nejvyšší české soutěži, teď bojuje o NHL. Už jen to je neskutečný posun. Pro Aleše Stezku symbolický třeba i v tom, že farmou Seattlu je Coachella Valley Firebirds. Podobně jako bájný „ohnivý pták“ Fénix se hrabe z popela.

Máte za sebou první mistrovský zápas sezony na farmě Seattlu. Proč už jich nebylo víc?

„Zbrzdila mě trošku nešťastná událost, byť věřím, že mě v důsledku posílí. Už během přípravy v Seattlu se mi začala dělat infekce v noze. Nejdřív to vypadalo, že to bude dobrý, že to samo odezní. Navíc já ani nechtěl doktorům nic říkat. Bojujete o místo, když tady kluci nemají vyloženě potvrzenou zprávu, že mají něco zlomeného, tak se prostě jede. Nechtěl jsem být ten, co letí s malou bolístkou za doktory.“

Nakonec jste musel?

„Musel. Po přesunu na farmu do Coachelly to občas bolelo, ale neřekl jsem ani