Dostál: NHL vás může rychle potopit. Gratulace nejprve nechápal, co MS?

Bývalé brankářské eso Tomáš Vokoun mělo v sezonní predikci jasno. Z českých mužů s maskou nejvíc věřil Lukáši Dostálovi. Nejen on vidí v 23letém gólmanovi budoucí hvězdu NHL. Ze zámoří přichází jeden důkaz za druhým. Před pár dny vyhlásili hráče Anaheimu nejlepším nováčkem za měsíc říjen. „Jsem strašně rád, že mi start do sezony vyšel,“ hlásí spokojeně v rozhovoru pro iSport Premium mládenec, jenž v Kalifornii ukrajuje v létě podepsaný dvouletý kontrakt na 1,625 milionu dolarů.

Možná byste teď od něj očekávali salvu silných vyjádření. Ale to by nebyl on. Na Lukáši Dostálovi je fajn, že zůstává na zemi a z žádného vychytaného zápasu nedělá víc, než je. S maximální pokorou přistupuje ke svým povinnostem, díky tomu krok za krokem buduje kariéru. Až se za pár let ohlídne za sebe v pozici jednoho z nejlepších brankářů NHL, bude vědět, že šel správnou cestou. Potenciál má v sobě obrovský. A o svém náročném řemeslu taky umí poutavě vyprávět. „NHL je nejlepší liga na světě, ale taky soutěž, která vás může hodně rychle potopit, kdybyste se domníval, že už všechno umíte,“ nabádá.

V říjnu nováček měsíce, co tam máte na listopad?

„Na listopad? Budu zase čekat, jaké zápasy na mě vyjdou, a v každém chci podat co nejlepší výkon. Jako doteď. Říjnové ocenění je nádherné, ale jde pořád jen o první měsíc sezony. Zbývá nám přes sedmdesát zápasů, není co slavit… (usmívá se) Ale jasně, jsem strašně rád, že mi a vůbec celému týmu start do sezony vyšel.“

Každá cena je za něco. Co symbolizuje ve vašem případě?

„V mých očích ukazuje, že jdu správným směrem. Já si toho jmenování upřímně vážím. Klíčové je zůstat na zemi a pokračovat s maximální pokorou v práci, kterou dělám. NHL je nejlepší liga na světě, ale taky soutěž, která vás může hodně rychle potopit, kdybyste se domníval, že už všechno umíte. Já to mám nastavené tak, že se chci každý den naučit něco nového a neustále se zlepšovat.“

Věřil jste si na ocenění, anebo absolutně netušil, že na konci měsíce může přijít?

„Neměl jsem nejmenší tušení. Jedno ráno jsem přišel na zimák a po rozbruslení si mě odchytil novinář Zdeněk Matějovský, hned mi začal gratulovat. Měl jsem za to, že mi připomíná poslední dobré zápasy. Pak ale za mnou přišla i místní komentátorka s další gratulací a pak se mě ptá, jaké to je vyhrát nováčka měsíce. A já: