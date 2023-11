Kdo bude nejlepším hráčem NHL? Atak Pastrňáka, hlásí se beci. Pozor na Fina

Nikita Kučerov (Tampa Bay)

Lightning se predikoval špatný start do sezony, i kvůli absenci brankáře Andreje Vasiljevského. Kučerov se rozhodl vše vzít do svých rukou a táhne Tampu do dalšího play off. Nasbíral už 29 bodů v 19 zápasech. Nikdo jiný v lize nepřihrál svým spoluhráčům na více střel ze slotu než on.