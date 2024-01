Nylanderova luxusní smlouva: rekord Toronta i klauzule o nevyměnitelnosti

Kývl na maximálně možnou osmiletou smlouvu na 92 milionů dolarů. William Nylander tím vytvořil rekord v historii Toronta, kontrakt mu začne platit od příští sezony. „Jsme nadšení, že jsme ho podepsali, je to špičkový hráč, který podle mého názoru právě vstupuje do nejlepšího období kariéry,“ řekl spokojeně generální manažer Maple Leafs Brad Treliving.

Po životním podpisu je cílem švédského útočníka pomoct klubu k vytouženému Stanley Cupu. „To je nakonec důvod, proč jsem chtěl zůstat osm let,“ vysvětloval Nylander. „Chci se pokusit vyhrát pohár. Bylo to i moje poslední téma předtím, než jsem podepsal. Je to pro mě důležité,“ netajil se.

Novou smlouvu mohl mít už vloni na začátku července. Rozhodl se ale počkat a výkony si zajistit lepší vyjednávací podmínky. Tento záměr mu vyšel náramně. Do sezony vstoupil jak uragán, dokázal bodovat v úvodních 17 utkáních po sobě. Vytvořil tím nový klubový rekord, který do té doby držel díky osmizápasové šňůře z roku 1961 Frank Mahlovich.

Generální manažer Toronta si však nemyslí, že by prováhal příležitost příznivějších vyjednávacích podmínek. „Neřekl bych, že v létě byla cena nižší,“ hájil se Treliving. „Je to jako každá dohoda. Vždycky chceme o něco méně a hráč naopak víc. My pak najdeme způsob, jak dohodu uzavřít,“ dodal pro web NHL.com.

Nový kontrakt Nylandera neukolébal. Švédský útočník hned po podpisu přispěl třemi asistencemi k výhře nad San Jose. Celkově ve 38 odehraných zápasech sezony dokázal posbírat už 57 bodů (21+36). „Cítím, že byl můj celoživotní cíl, být špičkovým hráčem v této lize,“ řekl Nylander o víkendu v rozhovoru pro The Athletic.

„Myslím, že ohromně vyrostl. V minulé sezóně ukázal, že ve své hře nachází větší konzistenci a vyzrálost, a od té doby se neohlíží zpět. V tomto ročníku je na jiné úrovni,“ chválil trenér Sheldon Keefe svého svěřence.

V probíhajícím ročníku ještě běží vítězi mistrovství světa z roku 2017 předchozí smlouva na