Rutta o MS, Hertlovi i San Jose: Někdy dostaneme řachu, ale jsem tady rád

Kabina Sharks byla už dávno prázdná, když on byl ještě na ledě. Po zranění dostal zelenou naplno trénovat, takže si dal pořádně do těla. „Věřím, že se dám co nejdřív do kupy,“ říkal, když celý uřícený usedl na svoje místo.

Rutta byl zrovna v rámci dlouhého tripu na skok v Pittsburghu, do akce ale nezasáhl. I tak ochotně vykládal o svojí štaci, odchodu Tomáše Hertla i o tom, jak se těší na mistrovství světa.

Už ho máte podvědomě v hlavě?

„Nebudu lhát, určitě ano. Jakmile jsem přežil nedávnou uzávěrku přestupů, už se nemůžu dočkat, až si to sbalím a poletím do Prahy. Což ale nic nemění na tom, že teď se soustředím pořád ještě na San Jose. Abychom sezonu dohráli co nejlíp.“

Chápu, že domácí mistrovství je pro vás obrovská motivace.

„Abych byl upřímný, mám ho v hlavě od tý doby, co se oznámilo, že se bude u nás hrát. Protože jsem přišel o dvě olympiády, kde nemohli startovat kluci z NHL. Další velká akce je Světový pohár, kde my jako Češi nejsme, což je fakt výborný… (povzdychne si) A další olympiáda? To nevím, jestli vůbec budu ještě hrát hokej. Ve světovém měřítku se šampionát třeba nebere tak prestižně, ale pro mě má obrovskou váhu. Jako malej jsem na mistrovství vždycky koukal. Pro Česko je to vždycky velká událost. Natož, když se to hraje doma. Udělám maximum, abych si na něm zahrál. Nic víc pro hráče být nemůže.“

Takže to vám dává extra motivaci do konce sezony?

„To bych úplně neřekl, protože i kdyby se žádný turnaj nehrál, dával bych tomu všechno. Jinak to ani neumím. Léto je tak dlouhý, že proč bych se na něco šetřil? Pořád je to NHL. Člověk nehraje někde na rybníku. Jsou vyprodané haly, hraje se dobrý hokej.“

Alespoň budete ve stoprocentním zápřahu až do mistrovství světa.