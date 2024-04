NHL ONLINE: Pastrňák vs. Pittsburgh. Hronek čelí McDavidovi a spol.

Sobotní program zámořské NHL startuje pro evropské fanoušky v příhodném čase. Už od 18.30 New York Rangers hostí v derby Islanders. Následně Dallas vyzve Seattle, Winnipeg se představí na ledě Colorada. Po půlnoci se pak hraje dalších sedm zápasů, ve kterých se ukáže David Pastrňák s Bostonem proti Pittsburghu, který bojuje o play off. Do akce jde i Vancouver či Toronto. ONLNE přenosy sledujte na iSport.cz.