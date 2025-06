České basketbalistky na ME sahaly po senzačním postupu, Španělkám nakonec podlehly

Dva poločasy rozdílné více než den a noc. Zatímco v první půli čtvrtfinále ME české Lvice favoritky ze Španělska nepustily takřka k ničemu, po změně stran Španělky přeřadily a přece jen se radují z postupu do semifinále po výhře 88:81. Českému soupeři pomohly hlavně skvělé trestné hody a problémy s fauly Julie Reisingerové a spol.

Sebevědomá prohlášení českého tábora před čtvrtfinálovou řežbou se Španělskem byla naplněna, ale pouze prvních dvacet minut. Na stránkách FIBA mohli fanoušci z celého světa hlasovat, kdo podle nich z tohoto duelu postoupí do semifinále. Českému výběru věřilo jen 4,8 % hlasujících. Po hříchu měli pravdu.

První poločas však hovořil o opaku. Lvice si vybojovaly náskok 44:33 a nebýt nešťastného faulu v závěru druhé čtvrtiny Gabriely Andělové na Ainu Ayusovou při střelbě za tři body, mohlo být ještě veseleji. Ayusová totiž všechny tři trestné hody proměnila. Kdyby ale někdo svěřenkyním Romany Ptáčkové před utkáním nabídl poločasové vedení o jedenáct, braly by to všema deseti.

„Drží nás obrana a daří se nám hrát rychle dopředu, jak jsme si řekli. Španělky jsme dostali trošku z rytmu. Teď bude důležitý start do třetí čtvrtiny, abychom udrželi tempo,“ měl jasno o přestávce asistent trenérky Petr Treml. Bohužel se jeho slova nepovedlo naplnit.

Španělky v čele s vynikající Raquel Carreraovou na lvice vlétly a rychle se bodově dotáhly. To bylo jako kropenka živou vodou pro horkokrevné jižanky, kterých najednou bylo všude plno. Hlavně jejich defenziva byla diametrálně lepší než v prvním poločase. Carreraová se zastavila v zápase na 31 bodech a byla nejlepší střelkyní zápasu. České družině nestačilo ani nadstandardní vystoupení Petry Holešínské se 23 body a Elišky Hamzové, která se bodově zastavila na dvacítce.

„Myslím, že jsme do toho vstoupily velice dobře. V prvním poločase jsme je přejely, ale bylo to naší dobrou obranou. Tím, že jsme dobře bránily, tak jsme běhaly do protiútoků a netrápily jsme se v útoku, dávaly jednoduché koše. Ve druhém poločase na nás začaly hrát match-up zónu, do které jsme nevěděly, co máme hrát. Začaly jsme hrát více staticky a dost jsme se na to natrápily. I naše obrana šla trochu dolů. Je to hrozná škoda. Bohužel na konci ony víc dávaly než my,“ litovala kapitánka tohoto výběru Tereza Vyoralová.

Čtyřnásobné mistryně Evropy ze Španělska navíc držely šestky. V utkání jich proměnily 30 z 33 pokusů. Sama Carreraová byla stoprocentní s devatenácti úspěchy. Naopak Češkám se na čáře trestných hodů tolik nedařilo. Pouze 16 z 26 pokusů jednoduchou matematikou odkazuje na to, kde Holešínská s kolegyněmi nechala sedmibodové manko.

Z úst dříve znechucených Španělek bylo slyšet vamos, vamos a další povzbudivé pokřiky. Naopak Češkám prvopoločasový úsměv tuhnul. Poměrně brzy si problémy s fauly nastřádaly Reisingerová, Natálie Stoupalová a Julie Pospíšilová.

„Bohužel se nám pak vyfaulovaly Naty a Julča. V poslední čtvrtině měly převahu a hrály to zkušeně. My jsme to bohužel nebyly schopné ubránit. Byl to skvělý zápas, který mohl skončit tak i tak. Je pro nás škoda, že to nedopadlo,“ hodnotila zejména závěr utkání Vyoralová.

Pod košem bylo Česko prostupnější právě kvůli předčasnému konci dvou svých věží. Emma Čechová na vše nestačila a pokyny zkušeného kouče Miguela Méndeze byly jasné. Všechno do koše! Zamýšlená česká zbraň se najednou stala slabinou, tedy silová převaha pod košem, kde kromě Carreraové Španělky neměly takovou sílu.

V závěru už si favorit zápasu dokázal hýčkat šestibodové vedení, které v závěru ještě jak jinak než ze šestek navýšil. Velká šance ambiciózní české party se rozplynula. Zartímco Španělky čeká semifinále proti Francii, Lvice čekají duely poražených o páté až osmé místo. Nejprve změří síly 27. června s Litvou.

Mistrovství Evropy basketbalistek - čtvrtfinále v Pireu:

Česko - Španělsko 81:88 (18:12, 44:33, 66:61)

Sestava a body Česka: E. Hamzová 20, Čechová 13, Reisingerová 10, Voráčková 7, Vyoralová 0 - Holešínská 23, Stoupalová 6, G. Andělová 2, Hanušová 0, Pospíšilová 0, Zeithammerová 0.

Nejvíce bodů Španělska: Carreraová 31, Ayusová 20, Torrensová 14.

Fauly: 31:24. Trestné hody: 26/16 - 33/30. Trojky: 7:4. Doskoky: 36:33.