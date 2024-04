Pastrňák a Zacha volní pro MS? Do Prahy je může poslat monstrum

Boston šlape celou sezonu lépe, než se čekalo. Žádný konec velké éry se nekonal, do play off naskočí v pohodě ze špice Východní konference. Jenže se rýsuje celkem slušný problém. Vývoj v NHL míří ke scénáři, že v play off narazí na válec značky Tampa. Davidu Pastrňákovi přejete velké věci, Stanley Cup, úspěch, úsměvy. Ale i když jede s týmem skvělý ročník, pořád je celkem reálné, že mu sezona skončí dřív, než se rozjede MS v Praze.

Od Utkání hvězd získala Tampa 76 % možných bodů, Boston je na 67 %. Lightning mají lepší přesilovky, oslabení, výrazně vylepšují defenzivu. Od 8. ledna, tedy od půlky sezony, je Tampa čtvrtým nejlepším týmem ligy. To je pár důkazů, jak se zlepšuje, jak roste.

A právě sem nejspíš míří cesta pro Bruins v prvním kole play off NHL. Vítězové divizí jdou na dva celky, které dostanou divokou kartu. Boston nejspíš nepřeskočí New York Rangers, aby šel na bodově nejhorší tým. Tím pádem ho čeká druhý od konce, což s největší pravděpodobností bude Tampa.

„Že se jejich okno zavírá? Pro kohokoliv je hodně nebezpečné něco podobného říkat,“ s velkým respektem pronesl pro The Athletic generální manažer Bruins Don Sweeney.

Jde o to, že režim platových stropů k otevřeným a zavřeným oknům vždycky míří. Nějakou dobu chystáte tým, abyste měli šanci vyhrávat. Potřebujete kvalitní a levné (mladší) hráče, abyste se nacpali pod platový strop. Těžíte z podhodnocených borců, kterým s koncem smlouvy musíte říct sbohem, protože se jejich odměna nevejde do limitu. Ale když je máte? Jste ultra silní. Jen jednou se jich musíte vzdát, tak funguje NHL.

Takhle skončila dynastie Chicaga i Pittsburghu. Tampa hrála finále Stanley Cupu v letech 2021-2023. Před rokem ji vyřadilo Toronto v prvním kole. Okno se tedy teoreticky pomalu začalo zavírat. Prakticky to tak ale není.

Tampa pořád zůstává těžkou váhou. „Ano, vidíte tam rodokmen šampionů odshora dolů,“ přikývl pro The Athletic generální manažer Toronta Brad Treliving. „Mají mistrovské standardy a návyky a dobře chápou, na jakou úroveň se musíte posunout, když překlopíte kalendář na duben,“ přidal.

Jeho věty budí respekt, o to víc, když vidíte, jak se Tampa s koncem základní části zvedá. Má v kádru Nikitu Kučerova, který míří k Hart Trophy i zdravého brankáře Andreje Vasilevského. Oba si zažili velké jízdy se Stanley Cupem. Kapitánem dál zůstává Steven Stamkos. „Když to řeknu jednoduše, vědí, jak vyhrávat, když na tom nejvíc záleží. To je velmi silná vlastnost,“ doplnil Treliving.

Kouzlo ovšem spočívá v obměně kádru. Povedla se, všechno do sebe postupně zase zapadá. Trenér Jon Cooper nedávno zahlásil, že z týmové fotky, která visí v tělocvičně a pořizovala se v únoru 2022, v kabině zůstává osm lidí. Málo? Ne, stačí. „Máme dobré jádro, ale je tu spousta nových kluků. Víte, že někdy zabere trochu času, než se sehrají. Ale co vím jistě, že když přišel čas se rozjet, tihle kluci to nakopli,“ zmínil kouč. „Pořád nás čeká práce, o tom není vůbec sporu. Ale líbí se mi, co tady hráči za poslední měsíc předvedli,“ chválil Cooper.

„Myslím, že jsme zlepšili hru bez puku,“ chválil svůj tým po výhře nad Torontem kapitán Steven Stamkos. „Ono to zní jako klišé, ale je to pravda. Během sezony nám tyhle věci trochu procházely, ale odvedli jsme nyní skvělou práci. Na zmíněnou oblast jsme se zaměřili a výsledky jsou vidět,“ pokračoval lídr Tampy.

Pokud skutečně dojde na sérii s Bostonem, šampiona z let 2021 a 2022 samozřejmě mohou vystřihnout z play off. Ale z potenciálně možných soupeřů nevyberete žádného, se kterým by prognózy byly tak vyrovnané.

Play off v NHL startuje 20. dubna, nejpozději 5. května by mělo první kolo skončit. Jestli Boston svoji misi nezvládne, generální manažer reprezentace Petr Nedvěd hned začne žhavit linky do Ameriky. David Pastrňák i Pavel Zacha slíbili, že pokud sezona za mořem dopadne zle, dorazí na MS do Prahy. Šampionát začíná v pátek 10. května.

Neštěstí hvězd za mořem může znamenat obří štěstí pro reprezentačního trenéra Radima Rulíka. Navíc se rýsuje ještě jedna zajímavá možnost v Západní konferenci. Tomáš Hertl přestoupil k úřadujícím šampionům NHL, jenže Vegas se zatím nemohou nakopnout. Drží poslední postupové místo do play off, ale prohrávají. Existuje malá šance, že je v play off vystřídá St. Louis. A kdyby ne? Golden Knights půjdou v prvním kole na Dallas, který má nejlépe poskládaný tým za poslední roky. Ano, jemu se právě otevřelo dokořán okno pro zisk poháru.

Bilance v NHL od 1. března

získané body

Tampa 76,7 %

Boston 67,6 %

přesilovky

Tampa 33 %

Boston 18,4

oslabení

Tampa 93,5 %

Boston 87,5 %

vstřelené góly/zápas

Tampa 4,33

Boston 3

inkasované góly/zápas