NHL ONLINE: Základní část finišuje, Pastrňák a spol. proti Washingtonu

Základní část NHL míří do finiše. Hokejisté Bostonu mají před sebou poslední dva střety, v noci z pondělí na úterý hraje David Pastrňák a spol. proti Washingtonu. Utkání by měl přímo ve Spojených státech sledovat premiér Petr Fiala. V dalších duelech New Jersey čelí New Yorku Islanders, Tampa hostí Buffalo či Edmonton narazí na San Jose. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na webu iSport.cz.