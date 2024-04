Pošle Toronto české hvězdy na MS? Lener: Bruins ladí déle, ale…

Přijedou David Pastrňák a Pavel Zacha na domácí MS, nebo půjdou s Bostonem v play off daleko? Zapeklitá otázka, na kterou by chtěli znát odpověď snad všichni čeští příznivci. K jejímu rozuzlení je o krok blíže. Bruins už totiž znají soupeře do prvního kola. Bude jím Toronto v čele s Austonem Matthewsem. „Myslím, že Bruins se v sezoně připravovali na vyřazovací boje delší dobu. Že do toho nevletí rovnýma nohama jako minulý rok, kdy do poslední chvíle bojovali o President's Trophy,“ predikuje Slavomír Lener pro deník Sport a iSport.cz.