NHL ONLINE: Nečas s Carolinou odvrací vyřazení. Hraje i Faksa

Útočník Caroliny Martin Nečas v zápase play off proti New York Rangers • profimedia.cz

Hokejisté Caroliny odvracejí v noci z pondělí na úterý konec v semifinále Východní konference NHL. Pokud by prohráli pátý zápas série s New Yorkem Rangers, mohl by český útočník Martin Nečas pomýšlet na účast na mistrovství světa. Do akce naskočí také Radek Faksa, jeho Dallas vede v sérii s Coloradem 2:1. ONLINE přenosy z utkání sledujte na webu iSport.cz.