SESTŘIH: Edmonton - Dallas 3:5. Robertson dal hattrick. Faksa chyběl

Hokejisté Dallasu ve třetím finále play off Západní konference NHL vyhráli 5:3 v Edmontonu a dostali se do vedení 2:1 na zápasy. Klíčovým mužem Stars při druhé výhře nad Oilers v řadě se stal střelec Jason Robertson, který v duelu zkompletoval hattrick. Český útočník Radek Faksa do utkání nenastoupil, byl znovu pouze mezi zdravými náhradníky.

Edmonton do utkání vstoupil výborně. Hned v úvodu třetí minuty McDavid trefil na hranici brankoviště Zacha Hymana a po jeho teči zapadl puk do branky. O dalších pět minut později už to bylo 2:0. Mattias Ekholm projel útočné pásmo, našel McDavida a ten z bezprostřední blízkosti podruhé dotlačil puk za Jakea Oettingera.

Úvod druhé třetiny patřil hostům. Dvěma góly vyrovnal Robertson a v čase 29:08 poslal Dallas poprvé v zápase do vedení Wyatt Johnston. Nejlepší střelec Stars ve vyřazovacích bojích si našel odražený puk a poslal ho do odkryté části branky.

Oilers ještě ve druhé třetině zásluhou Adama Henriqua srovnali. V polovině třetího dějství ale opět vzal osud zápasu do svých rukou Robertson. Americký útočník v 52. minutě nachytal Stuarta Skinnera pokusem z brankové čáry a zaznamenal první hattrick v bojích o Stanley Cup.

„Nevím, jestli bych volil takové zakončení, kdybych před tím nedal dva góly. Nabral jsem díky nim sebevědomí a měl jsem pocit, že v brance může skončit jakýkoliv pokus,“ líčil Robertson, jenž hattrickem ukončil desetizápasové čekání na přesný zásah.

„Když se střelcům, jako je Jason, podaří prolomit čekání na gól, je pro ně najednou branka o hodně větší. Když protrhnou smůlu, začnou dávat spoustu branek. Jasonovi navíc pomohl návrat Roopeho Hintze,“ uvedl trenér Stars Peter DeBoer.

Právě Hintz americkému střelci připravil první dvě branky. Nejprve Robertsona našel na levém kruhu a podruhé pro něj vydoloval puk ve skrumáži před brankou. Finský centr si vylepšil bilanci v play off na osm bodů ve 12 zápasech.

„První třetina nám příliš nevyšla, proto jsem rád, že jsme se ve druhé tak zlepšili. Začali jsme vyhrávat souboje a byli jsme mnohem aktivnější ve střelbě. Je skvělé, že nám tam napadaly góly,“ řekl Hintz, jehož návrat do sestavy poslal mimo čtyři elitní pětky Faksu.

Druhé vítězství Stars v sérii pečetil gólem do prázdné branky obránce Miro Heiskanen. Dallas tak potvrdil svou skvělou bilanci na hřištích soupeřů. V základní části byl v tomto ohledu nejlepším týmem Západní konference a v play off mimo svůj stadion vyhrál šest ze sedmi zápasů.

„Rozhodla druhá třetina. My jsme po povedené úvodní dvacetiminutovce trochu ubrali a soupeř naopak přidal. Nebylo to tak, že bychom si za stavu 2:0 řekli, že máme dostatečný náskok, ale prostě nám to nevyšlo,“ řekl McDavid, jenž se v čele produktivity play off s 25 body dotáhl na Leona Draisaitla.