Florida si dá finálové repete. Táhne ji nenápadná hvězda, symbolizuje tým

Panthers měli na koci první třetiny necelou minutu, aby dokončili akci, která začala po získání kotouče ve středním pásmu. Sam Bennett vjel s pukem do útočné zóny, poslal ho Evanu Rodriguesovi a ten mu zadovkou nabil na střelu z levého kruhu. Proti ráně do horního rohu brány neměl Igor Šesťorkin šanci. „Kočky“ z Floridy šly do vedení a už ho nepustily. V šestém utkání porazily New York Rangers 2:1 a druhý rok po sobě si zahrají finále Stanley Cupu.

Srotili se kolem Ceny Prince Waleského za vítězství ve Východní konferenci, ale nikdo se jí nedotkl. Panthers se stalo prvním mužstvem po 15 letech, které si rok po prohraném finále Stanley Cupu dá repete.

Naposledy se to povedlo Pittsburghu se Sidneym Crosbym. V roce 2008 proti Detroitu neuspěl, o dvanáct měsíců později Red Wings porazil. Florida loni padla v rozhodující sérii s Vegas. Letos její soupeř vyjde ze souboje Dallas - Edmonton.

„Poslední krok patří vždycky k nejtěžším. Jen se ukázalo, jak odhodlaně jde tenhle tým za vítězstvím,“ pravil Sam Bennett. Tým Floridy celou dobu sází na týmového ducha.

Byl to však znovu on, kdo vystoupil ze zákrytu a davu a prvním úderem strhl výhodu na stranu svého mužstva. Vedení získal pro Panthers už ve zlomovém pátém utkání v New Yorku. Ani tentokrát nebyla jeho trefa vítězná. Nicméně nasměrovala tým ke čtvrté výhře a ukončení série doma po šesti zápasech.

Trenér Paul Maurice v této sezoně několikrát označil Bennetta za hráče, který ztěslesňuje identitu jeho celku. Kurážný, silný, houževnatý. Patří k motorům, které ženou Cats k úspěchu, a v play off se prosazuje, ačkoli žije trochu ve stínu jiných hvězd na soupisce.

Na začátku play off vynechal pět zápasů poté, co si ve druhém utkání úvodní série proti Tampě Bay zranil zápěstí. Po návratu ještě nějakou dobu nemohl chodit třeba na vhazování, ruku musel šestřit, ale na hru Panthers měl přesto pozoruhodný dopad. V deseti střetnutích play off si připsal osm bodů (5+3), z toho šest ve finále Východní konference.

Rangers dal čtyři góly a vyrovnal se největšímu lídrovi Matthewovi Tkachukovi, jenž v sérii skóroval rovněž čtyřikrát. Bennett se navíc trefil ve třech utkáních po sobě, čímž vyrovnal nejdelší šňůru v provedení hráče Panthers během play off.

„Vedl si skvěle,“ prohlásil hvězdný Tkachuk, který přišel na Floridu před časem stejně jako Bennett z Calgary. V Panthers hrají druhou sezonu v jednom útoku.

„Vrátil se v sérii s Bostonem a chtěl se po dohodě s doktory co nejrychleji zapojit. Teď je zase zdravý a všichni vidí, co dokáže a čeho je schopen. Umí přitvrdit, na soupeře platí svou rychlostí a pohání celou naši lajnu. Je radost vedle nej hrát a jsem na něj hrdý,“ dodal.

„V průběhu série jsem se začal cítit ve své kůži. Rozhodně bylo příjemné udržet zase hokejku pevně v rukou,“ pochvaloval si Bennett. V sérii proti Rangers rozdal z týmu nejvíc hitů (27), byl druhý ve střeleckých pokusech (47).

„Na ledě nemá žádnou protekci,“ uvedl kouč Maurice. „Prostě jen hraje svůj hokej, pořád se stejným nasazením. Před třemi týdny toho tolik předvádět nemohl, ale soutěživost a úsilí mu zůstaly. Každý večer bojuje stejně, je už prostě takový.“

To, čím Bennett v mnoha ohledech je, symbolizuje celý tým Floridy. Podruhé za sebou a potřetí ve své historii budou Panthers bojovat ve finále Stanley Cupu. „V hlavě máme jediný cíl a to je všechno. Dokud svého cíle nedosáhneme, nebudeme spokojeni,“ vzkázal Bennett.