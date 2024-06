V režii McDavida. Edmonton si vynutil šesté dějství, padl další rekord

Ne, ještě není konec. Connor McDavid splnil, co sliboval. Zase to vzal do svých rukou, hrálo se v jeho režii. Edmonton v pátém finále Stanley Cupu zvítězil na Floridě 5:3 a vynutil si šesté dějství. Skórovali přitom v oslabení, v přesilovce i do opuštěné branky. Jejich kapitán podruhé přispěl čtyřmi body, tentokrát dal dva góly a na dva nahrával. Za stavu 3:2 pro Panthers se série přesouvá do kanadské Alberty, příští duel se hraje v noci na sobotu.