Špaček hrál na Floridě, s Edmontonem byl ve finále: Fanoušci chtěli chlastat

Kariéru v NHL začínal na Floridě a za Edmonton hrál, když do finále Stanley Cupu postoupil naposledy. „Po Vánocích mě vyměnili, byl jsem na olympiádě a po ní jsme začali velkou jízdu. Mrzí mě, že jsme to tenkrát nedotáhli,“ říká bývalý obránce Jaroslav Špaček (50), který působil v obou klubech, které bojují o hokejový grál.

Do Panthers přišel po zlaté olympiádě v Naganu a dva roky poté, co se probojovali do finále poprvé. Play off tam zažil jen jednou. V NHL vystřídal Jaroslav Špaček za 13 sezon sedm klubů, ale všechna čtyři kola play off okusil jen s Edmontonem. V letošní sérii své favority nemá, ale považuje ji za otevřenou. Za klíčový považuje pátý duel v noci z úterý na středu v Sunrise. „Pokud Oilers poletí domů za stavu 2:3, věřím, že to zvládnou,“ tvrdí olympijský vítěz a třikrát mistr světa.

V NHL jste začínal na Floridě dva roky poté, co hrála na dlouho poprvé finále. Zažil jste v hale ještě krysy, které v gumové podobě fanoušci dodnes házejí na led po vítězných zápasech?

„Přišel jsem a už se začínalo v nové hale. Byl tam Radek Dvořák, Filip Kuba. První rok jsme se do play off nedostali, ale další už ano. V roce 2000 jsme prohráli v prvním kole 0:4 s New Jersey, které pak získalo Stanley Cup. Na Floridě se pak dlouho přebudovával tým, skončili starší hráči, kteří tam byli od začátku klubu v NHL. Úplně všechno se vyměnilo, i vedení. V posledních letech byli hodně špatní, ale měli volby v draftu, vzali si hráče a od té doby se posunuli úplně jinam.“

Ke kterému z letošních soupeřů se přikláníte víc?

„Ty bláho! Je mi to asi jedno. Jen mě mrzí, že jsme to tenkrát nedotáhli s Edmontonem. Kdybych vyhrál s Oilers, asi bych jim i víc přál. Na druhou stranu, Florida mi dala šanci dostat se do NHL a zahrát si v ní. Fandím dobrému hokeji, trošku škoda, že stav je, jaký je. Věřil jsem, že Edmonton udělá nějaký zápas dole na Floridě, a po dvou utkáních to bude třeba 1:1. Teď budou muset hodně zabrat, ale to taky znám. Prohrávali jsme (ve finále 2006 s Carolinou) 1:3, jeli taky ven a dotáhli to až do sedmého zápasu. Tam se prostě může stát cokoli.“

Tak daleko jste se už nikdy nedostal.

„Těsně po Vánocích mě vytrejdovali do Edmontonu. Jel jsem na olympiádu a po ní jsme začali jízdu, která skončila až ve finále Stanley Cupu. To byla nejlepší sezona. Jenže Oilers přebudovávali mančaft a nabídli mi jen roční kontrakt. Od Buffala jsem dostal nabídku na tři roky.“

Oilers se povedlo postoupit do finále po 18 letech. Až koncem třetího duelu dobyli obranu Floridy, ve čtvrtém utkání pokračovali, kde přestali. Panthers taky trefili tyčky, Skinner chytil tutovku, jíž mohli vyrovnat na 2:2. Zrovna gólman se hodně probíral, taky chyby beků. Ale nepřijde vám, že na tom nesejde, jakmile se Edmonton odváže a začne sypat góly?