Bobrovskij je jen člověk. Přestřelky jsou v NHL předzvěstí triumfu

Až do sobotní noci působil Sergej Bobrovskij v brance Panthers jak nadčlověk. V pátém finále však dostal pět gólů z 16 střel a pakoval se na střídačku. Záskok Anthony Stolarz inkasoval během zbývajících 35 minut hry ještě třikrát. „Moc věcí se pochválit nedá, ale Bob si aspoň odpočinul, což beru. Měl dost, pět branek byla hranice,“ prohlásil Paul Maurice, kouč Floridy.

Naleštěný Stanley Cup i Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off jejich strážci a opatrovníci Phil Pritchard a Craig Campbell ni nevyndali z beden a putovali s nimi na jižní Floridu, kde se hraje v noci na úterý pátý duel.

„Cítili jsme, že se to zlomí, že najdeme způsob, jak dát góly. A teď to chceme zopakovat,“ tvrdil Connor McDavid. Oilers věří, že konečně odčarovali kouzelníka mezi tyčemi Floridy. „Je taky jen lidská bytost. V tom tlaku ale musíme pořád pokračovat,“ tvrdil Zach Hyman. Pokud se někdo z Oilers dostal v prvních třech duelech na dostřel, ztroskotal na Bobrovském. Ničil největší hvězdy, McDavid, Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins i nejlepší střelec play off Hyman byli nuloví.

Za prvních osm třetin dal Edmonton jen dva góly, za poslední čtyři jich nasypal deset. Začalo to už v závěru třetího utkání a pokračovalo ve čtvrtém. Oilers narostlo sebevědomí, že se s finálovou sérií dá ještě něco udělat. Panthers naopak věří, že výprask nezanechá následky a doma využijí další šanci Edmonton dorazit.

„Soupeři se to pořád počítá jako jedna výhra. A my buď vyhráváme, nebo se učíme,“ připomněl kapitán Aleksander Barkov. „Za třicet let jsme takovou příležitost na Floridě ještě neměli. Musíme to vzrušení mnohem lépe usměrňovat. Tohle byla nakonec dobrá zkušenost. Máme pár dnů na to, abychom na tom zapracovali,“ zmínil Maurice.

Edmonton je šestým týmem, který překonal soupeře aspoň sedmibrankovým rozdílem. Rekordní výhra náleží Pittsburgh Penguins, kteří v roce 1981 rozsekali Minnesota North Stars 8:0. V roce 1942 Toronto jako první a dosud jediné mužstvo dokázalo ve finále otočit z 0:3 na zápasy a získat Stanley Cup. Historický comeback proti Detroitu začali Maple Leafs doma výhrou 4:3 a v pátém duelu navázali vítězstvím 9:3. Sérii dotáhli do sedmého duelu, v něm korunovali svůj comeback.

Největší gólovou přestřelku přineslo páté finále v roce 1973. Chicago prohrávalo s Montrealem 1:3 na zápasy a konec odvrátilo vítězstvím 8:7. V brankách stáli Tony Esposito a Ken Dryden, kteří se střídali v brance výběru Kanady v památné Sérii století proti SSSR. První už získal Vezina Trophy, druhý měl dostat první z pěti, jenže toho večera nebyli v kondici, obrany neexistovaly.

Patnáct gólů je dodnes rekord finále Stanley Cupu, osm jich padlo ve druhé třetině. „Jako bychom hráli bowling, skóre bylo tak vysoké,“ vzpomínal montrealský lídr Yvan Cournoyer. Bob Verdi, ikonický reportér z Chicago Tribune, popsal divočinu jako bizarní balistickou exhibici. Ale Hawks to nakonec nedotáhli, v šestém utkání rozhodli Canadiens o vítězství po výhře 6:4.

Nedá se čekat, že Sergej Bobrovskij znovu vyhoří. Stejně tak se nepředpokládá, že McDavid bude mít na hokejce další čtyři body. Oilers prostě potřebují znovu vyhrát a kouzlo play off spočívá v jeho nepředvídatelnosti, jak ukázaly série v minulosti. V úterý bude Stanley Cup opět naleštěný a nachystaný k předání hráčům Panthers, pokud sérii ukončí. Oilers by si nepřáli nic víc, než aby se hokejový poklad vrátil do bedny a odletěl na sever do Edmontonu.

SESTŘIH: Edmonton - Florida 8:1. První výhra Oilers ve finále, McDavid překonal Gretzkyho Video se připravuje ...

Největší debakly ve finále

1991 Pittsburgh – Minnesota 8:0 6. zápas (4:2)

1918 Vancouver – Toronto 8:1 4. zápas (2:3)

1996 Colorado – Florida 8:1 2. zápas (4:0)

2011 Boston – Vancouver 8:1 3. zápas (4:3)

2024 Edmonton – Florida 8:1 4. zápas (?:?)

2022 Colorado – Tampa Bay 7:0 2. zápas (4:2)

1942 Toronto – Detroit 9:3 5. zápas (4:3)

1947 Montreal – Toronto 6:0 1. zápas (2:4)

1965 Montreal – Chicago 6:0 5. zápas (4:3)

(tučně vítěz Stanley Cupu, v závorce konečný stav série)

Nejvíc gólů ve finálovém zápase

1973 Chicago – Montreal 8:7 5. zápas (2:4)

1936 Detroit – Toronto 9:4 2. zápas (3:1)

1942 Toronto – Detroit 9:3 5. zápas (4:3)

2023 Vegas – Florida 9:3 5. zápas (4:1)

1962 Toronto – Chicago 8:4 5. zápas (4:2)

1981 NY Islanders – Minnesota 7:5 3. zápas (4:1)