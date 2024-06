Král MacKinnon: z průměru přehodil výhybku. Přítelkyně má smůlu

Když děláte kolem 50 bodů v NHL, je to ukázka určité kvality. Fajn číslo, patříte tam. Dostanete i slušnou smlouvu, zajistíte sebe i svoje děti. Když se v téhle fázi nacházel Nathan MacKinnon (28), podíval se na věc trochu jinak. Podle něj byl průměrný a řekl si, že průměrný fakt být nechce. Výsledkem je, že pořád letí nahoru. Na galavečeru NHL dostal cenu pro nejužitečnějšího hráče ligy podle novinářů i podle hráčů. „Doma nejsem tak často, jak možná ostatní kluci,“ hlesl jen. Vítejte ve světě hokejového fanatika.

Stanley Cup získal Nathan MacKinnon v roce 2022. Teď se na něj dostalo i s osobními metály. Hart Trophy a Ted Lindsay jsou dvě nejcennější individuální trofeje, jaké hokejista může v NHL dostat. První ukazuje na nejužitečnějšího borce ligy podle novinářů, o druhé rozhodují sami hráči, vybírají nejlepšího soupeře.

Osobnost Colorada se dostala na 140 bodů, právem poklady vyfoukl Connoru McDavidovi nebo Nikitovi Kučerovovi. „Možná už má Nate toho vypravování plné zuby, ale je to prostě dokonalý profesionál,“ řekl pro server The Athletic kapitán Avalanche Gabriel Landeskog. „Nebyl úplně takový, když do ligy přišel. Byl mladý. Všichni jsme byli mladí,“ pousmál se.

MacKinnon si jako jednička draftu 2013 postupně uvědomil, že jen talent a klasická práce jsou málo. Takže najel na fanatický režim.

Nemá na něj každý, ale třeba právě proto se Jaromír Jágr dostal tam, kde byl a vlastně pořád je: mezi výjimečnými. Všechno se musí točit kolem vás, kolem hokeje. Výlety, nákupy... Leda, když je čas a volno. MacKinnon si domů nastěhoval Marcina Goszczynského, vlastního specialistu na kondici, do nejmenších detailů řeší jídlo.

Pak se nedivíte, že MacKinnon popisuje svůj osobní život takhle: „S přítelkyní se doma nevídám tak často, jak to mají asi ostatní kluci. Každý den hokeji přizpůsobuji všechno. Stojí to hodně obětí.“ Právě přijímal poklony jako nejlepší hráč poslední sezony NHL. „Tuhle práci miluju, miluju i dřinu, což je asi důvod, proč tady sedím,“ přidal.

V sezoně držel jednu výjimečnou šňůru, bodoval v 35 domácích zápasech v řadě. Bylo to nejvíc od Gretzkyho éry a jasně, moc chtěl šňůru natáhnout na 42 utkání, na celou sezonu. Prozradil, že kvůli tomu vymýšlel šílené věci, naskočil na sérii rituálů. Třeba jezdil možná nejšpinavějším autem v Denveru.

Nečistil ho vevnitř, nedával ho do myčky. Když New York Rangers jeho šňůru zastavili, možná se mu i ulevilo. Mraky věcí, které vznikaly z pověrčivosti, mohl opustit.

„Jo, jeho body jsou úplně mimořádná čísla. Ale o ně vlastně ani tak nejde,“ říká Landeskog, že MacKinnona musíte vnímat jinak. „Když se zaměříte na způsob, jakým náš tým v ofenzivě vede a jak se zapojuje do obranné hry? Těžko vám řeknu někoho, kdo by měl takový vliv na obou stranách hřiště.“

MacKinnon a jeho průměry Sezona Góly Body 2019/2020 0,51 1,35 2020/2021 0,42 1,35 2021/2022 0,49 1,35 2022/2023 0,59 1,56 2023/2024 0,62 1,7

Kdyby MacKinnon neskočil na svůj režim, že 24 hodin denně všechno točí kolem hokeje? Asi by se jednou dostal na 100 bodů. Měl by se hezky. Jenže se rozhodl, že hokeji dá 100 %, ani o promile méně. Někdy tím i šikanuje okolí, třeba když z kabiny Avalanche nechal vyklidit sladké nápoje. Nebavilo ho být průměrný.

Před play off pronesl Cale Makar v The Hockey News větu: „Mám pocit, že Nathan je momentálně nejlepším hráčem na světě.“ Někdy se takové prohozy dají brát jako projev úcty a slušnosti k šéfovi v kabině. Tady ale ne. Jeden z nejlepších beků NHL pouze řekl pravdu, že v kabině Colorada sedí mistr svého oboru.

„Rád proti takovým hráčům nastupujete na tréninku. Najednou je pro vás konkurent, vybičuje vás svým nasazením, ať si vedete stejně jako v zápase,“ pokračoval Makar.

V hlasování o Hart Trophy dostal MacKinnon 137 prvních míst, nejproduktivnější hráč ligy Nikita Kučerov jen 50. Jasný rozdíl.

Kamarád Cole Murphy, který s MacKinnonem vyrůstal, dobře popsal, jak se MacKinnon po čtyřech sezonách v NHL změnil. V tu chvíli měl na kontě ve 300 zápasech 206 bodů, slušná práce. Od sezony 2017/2018 skočil do jiné dimenze, v NHL posbíral pak ve 491 zápasech 693 bodů. „Přehodil výhybku. Myslím, že byl hrozně vytočený a moc chtěl uspět. Věděl, že pokud chce být nejlepší, musí udělat nějaké změny ve všech aspektech svého tréninku,“ vysvětlil.

Výsledek je, že MacKinnonovi volali ve čtvrtek po předávání cen Sidney Crosby a Wayne Gretzky. Velká věc i pro hvězdu Colorada. „Když jsem vyrůstal, každý hráč, kterého jsem zbožňoval, má na těchto trofejích svoje jméno. Neskutečné, že já taky,“ vyznal se. „Vím, je to individuální cena. Ale cítíte s těmi hráči taky spojení.“

MacKinnon je příkladem hráče, kterému nestačilo hrát dobře. Chtěl víc. A kdo se nachází v jeho okolí, musí se s tím smířit.

Přehled vítězů individuálních cen NHL v sezoně 2023/24:

Hart Memorial Trophy (nejužitečnější hráč podle Asociace profesionálních hokejových novinářů): Nathan MacKinnon (Colorado)

Ted Lindsay Award (nejužitečnější hráč podle členů Hráčské asociace NHLPA): Nathan MacKinnon (Colorado)

Vezina Trophy (nejlepší brankář): Connor Hellebuyck (Winnipeg)

James Norris Memorial Trophy (nejlepší obránce): Quinn Hughes (Vancouver)

Calder Memorial Trophy (nejlepší nováček): Connor Bedard (Chicago)

Frank J. Selke Trophy (nejlépe bránící útočník): Aleksander Barkov (Florida)

Jack Adams Award (nejlepší trenér): Rick Tocchet (Vancouver)

Lady Byng Memorial Trophy (hokejový gentleman): Jaccob Slavin (Carolina)

Bill Masterton Memorial Trophy (vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji): Connor Ingram (Arizona)

Mark Messier Leadership Award (pro vůdčí osobnost): Jacob Trouba (NY Rangers)

King Clancy Trophy (za vůdčí schopnosti a humanitární činnost): Anders Lee (NY Islanders)

Willie O'Ree Community Hero Award (pozitivní vliv na komunitu, kulturu či společnost skrze hokej): Mark DeMontis

Art Ross Trophy (nejproduktivnější hráč základní části NHL): Nikita Kučerov (Tampa Bay)

Maurice Richard Trophy (nejlepší střelec): Auston Matthews (Toronto)

William M. Jennings Trophy (pro brankáře z týmu, který v základní části NHL obdržel nejmenší počet branek): Connor Hellebuyck (Winnipeg)

První All Star tým: Connor Hellebuyck (Winnipeg) - Roman Josi (Nashville), Quinn Hughes (Vancouver) - Nikita Kučerov (Tampa Bay), Nathan MacKinnon (Colorado), Artěmij Panarin (NY Rangers).

Druhý All Star tým: Thatcher Demko (Vancouver) - Cale Makar (Colorado), Adam Fox (NY Rangers) - David Pastrňák (Boston), Connor McDavid (Edmonton), Filip Forsberg (Nashville).

All Star tým nováčků: Pjotr Kočetkov (Carolina) - Luke Hughes (New Jersey), Brock Faber - Marco Rossi (oba Minnesota), Logan Cooley (Arizona), Connor Bedard (Chicago).