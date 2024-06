Za kulisami triumfu Panthers. Vokoun: Pomohl příchod nového majitele

Ačkoli se v brance mohl přetrhnout, se svou Floridou to nikdy nedotáhl do vyšších pater. Tomáš Vokoun se velkolepého triumfu Panthers dočkal až po kariéře a jako trenér brankářských nadějí na slunném pobřeží USA. Pro iSport.cz a podcast Zimák bývalý skvělý gólman rozebral dění v místě, kde se o pocit šampionů Stanley Cupu snažili třicet let. Kdy nastal progres? Příchodem bývalých vojáků do čela klubu. A proč aréna stojí na špatném místě, kde nic dalšího není?

Je Florida na nohou po triumfálním tažení, anebo se to do života místa, kam rádi jezdí senioři, tolik nepromítlo? Jak to u vás momentálně vypadá?

„U hokejové komunity určitá změna nastala. Znát už to bylo loni při finále Stanley Cupu. Mužstvo je posledních pět, šest let velmi kvalitní, fanoušků přibývá. Ale pořád to nejde srovnávat s tím, kdyby finále hrálo Chicago, New York, nebo Boston. Na Floridu se stahují lidé z různých částí Ameriky a přijedou sem už jako fanoušci jiného týmu. Nynější úspěch by však měl přispět k tomu, že z dětí nebo teenagerů vyrostou fanoušci Panthers, vyrostou s tím týmem. A jednou budou vodit svoje rodiny, své děti na hokej. Je třeba brát v potaz, že Florida z dlouhodobého pohledu úspěšná nebyla, spoustu let hrála bez play off, panovaly problémy s majiteli klubu, kdy se propásla šance vybudovat základnu fanoušků. Posledních pár let se to docela otáčí a vypadá to, že Panthers jsou na dobré cestě. Nacházíme se v bohaté oblasti, lidi mají možnosti dostat se na hokej. Mužstvo funguje a přispívá pozitivním směrem k získání většího počtu příznivců.“

Byl jste přímo u toho? Pokud byla šance sehnat finálové lístky?

„Podívat jsem se nebyl, byť možnosti byly. Přiznám se, že preferuju hokej doma v klidu nebo v restauraci, kdy po skončení utkání můžu v klidu odejít. Na zimáku jsem přímo nebyl, ale sledoval jsem každé utkání.“

Na domácích utkáních Floridy s Torontem, Bostonem či dalšími velkými týmy mívají hlasitou převahu fanoušci hostí, změní se to po letošku?

„Do určité míry se to změnit může, do určité ne. Na podzim, během zimy a z části na jaře se na Floridě nachází hromada lidí s pouze přechodným bydlištěm. Přijíždějí sem lidé z Montrealu, Quebeku, z Ontaria. Je tu hodně lidí z Kanady a celé Ameriky. Přímo tady u nás. Vedle v Tampě je pro změnu víc lidí ze střední části USA, z Missouri a podobně. Historicky platilo, že pro tuhle sortu lidí vyjde levněji pořízení hotelu, letenky a vstupenky na zápasy, než se dostat na hokej v Torontu, kde to stojí spoustu peněz. Udělali si výlet sem, spojili to s návštěvou známých a podobně. Je to věc, která mě jako bývalému hráči Floridy bývala nepříjemná. Někdy kolem Vánoc se tu hrávalo s Montrealem, prohrajete v overtimu a tři čtvrtě zimáku skáče a raduje se… (usmívá se) Taková byla realita, nyní se to možná změní. Během posledních let mi rozdělení fanoušků na domácích utkáních Floridy přijde padesát na padesát, možná šedesát na čtyřicet. Výhodou současného týmu je, že většinu zápasů vyhrává, tudíž nedává tolik šancí fanouškům hostí radovat se.“

Jde proti tomu bojovat i jinou cestou?

„Snažili se to regulovat. Jeden čas nešlo kupovat lístky z kanadské kreditní karty. To však platilo