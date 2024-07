Tajemství výchovy Jiříčků pro NHL. Víc takových rodičů, nabádá agent

Zatímco Adam se v St. Louis po draftu a při rekonvalescenci po vážném zranění kolena teprve seznamuje, David sní o pevné pozici v nejlepší lize světa. „Chceme vědět, jaké s ním jsou plány,“ nezastírá Sivek, že budoucnost staršího z bratrů v Columbusu řeší. V rozhovoru povídá také o lidské stránce obou klatovských úkazů. „S nimi se člověk nevydrží nesmát,“ říká agent.

Začněme Adamem, čerstvě draftovaným z 16. pozice. Jak náročné bylo kluby z NHL přesvědčovat o tom, že by zranění nemělo vážně ovlivnit jeho hokejovou budoucnost?

„Určitě jsme nechtěli nic skrývat, což bylo důležité. Otevřeli jsme veškerou lékařskou dokumentaci, měli jsme před draftem připravené snímky pár dní staré magnetické rezonance, která byla týmům plně k dispozici. Organizace znaly Adamovy rehabilitační plány, věděly, jak cvičí a trénuje. Nebylo těžké je přesvědčit, stačilo mluvit pravdu.“

Nemyslíte si tedy, že operované koleno mohlo některý z klubů odradit od záměru zabrat si Jiříčka?

„Nemyslím si. Samozřejmě nešlo o jednoduchý zákrok, ale v dnešní době se už jedná o běžnou operaci. Nic, co by se dřív vůbec nedělalo a co by jiní hokejisté úspěšně neabsolvovali. Pro kluby NHL to nebyla nová situace.“

Přesto Adam zraněním přišel o vyšší pozici v pořadníku, že ano?

„Určitě mu vzalo pár míst, že půl roku nehrál. Kluci v sezoně výkonnostně rostou, takže pokud by měl Adam její druhou půlku skvělou? Nakonec se stalo,