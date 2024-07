Přeplácení v NHL. Obří smlouvy pro Stamkose a další, jak to bylo dřív?

Jak generální manažeři přeplácejí v NHL hráče • FOTO: koláž iSport.cz Od roku 2005, kdy byl v NHL zaveden platový strop, je vyhrát Stanley Cup ještě těžší než kdy dříve. Příští rok oslaví zámořská hokejová soutěž 20 let v éře platových stropů. Přesto se jistí generální manažeři stále nepoučili. Prvního července, kdy byl otevřen trh s volnými hráči, rozdali několik velkých smluv. Jak se podobné kontrakty vyplatily v minulosti? Při historickém srovnání smluv je potřeba brát v potaz i limit platového stropu z dané sezony. Například Patrik Eliáš v létě 2006 prodloužil smlouvu s New Jersey Devils na dalších 7 let a v platovém stropu zabíral 6 milionů dolarů. Pro sezonu 2006/07 byl platový strop stanoven na 44 mil. USD. V nadcházejícím ročníku 2024/25 bude na rovných 88 mil. dolarů. Když to přepočítáme, Eliášův kontrakt odpovídal dnešním 12 milionům dolarů za sezonu v NHL. Jinými slovy: Eliáš v době podpisu smlouvy v roce 2006 zabíral 13,64 % z celkového platového stropu New Jersey Devils. Když dnes podepíše hráč za 6 milionů dolarů, v platovém stropu zabírá 6,82 %. Tedy přesně o polovinu méně.

Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning) 7 let / 9 mil. $ ročně

10,23 % z platového stropu klubu Vedení Lightning se rozhodlo dát přednost Guentzelovi před Stevenem Stamkosem. Byť je Stamkos doposud nejlepším hráčem v historii klubu, dává tento krok smysl. Výkony ikony Tampy Bay v posledních dvou sezonách klesaly. Produktivita díky přesilovce nebyla sice špatná, ovšem při hře v plném počtu hráčů už nebyl Stamkos tím lídrem, jakým býval. O 5 let mladší Guentzel oproti tomu už několik let patří mezi nejlepší ofenzivní hráče v NHL. Spolu s Pointem a Kučerovem by mohli vytvořit jeden z nejlepších útoků v lize. Porovnání s kontrakty z minulosti hráč věk rok délka kontraktu roční plat % z plat. stropu Patrick Marleau 30 2010 4 roky 10,22 mil. 11,62 Bobby Ryan 28 2014 7 let 9,25 mil. 10,51 Tyler Seguin 27 2018 8 let 10,9 mil. 12,39 věk: uveden věk hráče v době podepsání smlouvy

rok: uveden rok ve kterém hráč smlouvu podepsal

roční plat: je přepočítán na sezonu 2024/25, kdy je plat. strop 88 mil. Dolarů

% z plat. stropu: ukazuje, z jaké části hráč zabíral celkový platový strop svého týmu na začátku smlouvy

Elias Lindholm (Boston Bruins) 7 let / 7,75 mil. $ ročně

8,81 % z platového stropu klubu O spojení Eliase Lindholma a Bostonu Bruins se spekulovalo už v minulých sezonách, kdy byl švédský útočník ještě hráčem Calgary Flames. Poprvé se Lindholm v dresu Bruins ale představí až v sezoně 2024/25. A pokud se nestane zázrak, bude barvy Bostonu hájit do léta 2031. Tak velký kontrakt totiž Boston jen stěží někdy vymění. Elias Lindholm bude muset výrazně zlepšit své výkony oproti minulým dvěma sezonám, aby dokázal, že si peníze, které od Bruins dostal, zaslouží. Porovnání s kontrakty z minulosti hráč věk rok délka kontraktu roční plat % z plat. stropu Loui Eriksson 30 2016 6 let 7,23 mil. 8,22 Ryan Malone 28 2008 7 let 6,98 mil. 7,94 Brayden Schenn 28 2019 8 let 7,02 mil. 7,98

Sean Monahan (Columbus Blue Jackets) 5 let / 5,5 mil. $ ročně

6,25 % z platového stropu klubu Monahan patří mezi vítěze volného trhu. Očekávalo se, že některý klub mu nabídne smlouvu nejvýše na tři roky, přičemž v platovém stropu nebude zabírat více jak 5 milionů dolarů. Columbus a Winnipeg o něho ovšem projevovali takový zájem, že své nabídky neustále vylepšovaly, aby se Monahan rozhodl právě pro jejich klub. Vyhráli Blue Jackets. Bývalého útočníka Calgary nebo Montrealu podepsali na 5 sezon, přičemž si ročně vydělá 5,5 mil. dolarů. Tato smlouva je velkým adeptem, aby byla za pár let vykoupena. Porovnání s kontrakty z minulosti hráč věk rok délka kontraktu roční plat % z plat. stropu Troy Brouwer 30 2016 4 roky 5,42 mil. 6,16 Jamie Langenbrunner 30 2006 5 let 5,6 mil. 6,36 Ryan Strome 29 2022 5 let 5,33 mil. 6,06

Brett Pesce (New Jersey Devils) 6 let / 5,5 mil. $ ročně

6,25 % z platového stropu klubu Pesce byl v letech 2016 až 2021 právem považován za jednoho z nejpodceňovanějších obránců NHL. Jeho výkony odpovídaly prvnímu obrannému páru. V posledních třech ročnících ale přišel velký pokles. Přesto to nezabránilo vedení New Jersey Devils, aby devětadvacetiletého zadáka podepsali na 6 sezon. Pro klub z Newarku by bylo nejlepším možným scénářem, aby Pesce odváděl výkony podobné těm, jakými se prezentoval TJ Brodie v Torontu. Ten ale ve svých 29 letech byl výrazně lepším obráncem než Pesce. Porovnání s kontrakty z minulosti hráč věk rok délka kontraktu roční plat % z plat. stropu TJ Brodie 30 2020 4 roky 5,4 mil. 6,13 Ruslan Salei 31 2006 4 roky 6,05 mil. 6,88 Rob Scuderi 30 2009 4 roky 5,27 mil. 5,99

Brady Skjei (Nashville Predators) 7 let / 7 mil. $ ročně

7,95 % z platového stropu klubu Americký obránce během působení v organizaci Caroliny Hurricanes výrazně zlepšil své výkony. Totéž ale lze říci o každém zadákovi, který si touto organizací v posledních letech prošel. Nabízí se tedy otázka, zda dokáže Skjei podobné výkony podávat i v dresu Predators, kteří mu nabídli kontrakt na 7 let. I tato smlouva se ale řadí k adeptům na vykoupení. Skjei má kvality na to, aby následující 2 až 3 roky podával výkony hodné 7 milionům dolarům ročně. Ale potom? Porovnání s kontrakty z minulosti hráč věk rok délka kontraktu roční plat % z plat. stropu Justin Faulk 28 2019 7 let 7,02 mil. 7,98 Niklas Kronwall 31 2011 7 let 6,5 mil. 7,39 Andrej Sekera 29 2015 6 let 6,78 mil. 7,7

Steven Stamkos (Nashville Predators) 4 roky / 8 mil. $ ročně

9,09 % z platového stropu klubu Držitel několika rekordů organizace Tampy Bay Lightning. Vítěz dvou Stanley Cupů. Jeden z nejlepších střelců v historii NHL. Budoucí člen hokejové Síně slávy. Přesto se Lightning rozhodli nesplnit Stamkosovy požadavky na prodloužení smlouvy. Bývalý kapitán Tampy Bay tak podepsal na 4 roky s Nashvillem, kde bude platový strop zatěžovat o 8 milionů dolarů. Bez Kučerova bude pro Stamkose ale těžší udržet si v průměru alespoň bod na zápas. A při hře 5 na 5 bude muset své výkony výrazně zlepšit, aby se jeho smlouva Predators vyplatila. Porovnání s kontrakty z minulosti hráč věk rok délka kontraktu roční plat % z plat. stropu Shane Doan 35 2012 4 roky 7,25 mil. 8,24 Michael Nylander 34 2007 4 roky 8,53 mil. 9,69 Martin St. Louis 35 2010 4 roky 8,33 mil. 9,47

Chandler Stephenson (Seattle Kraken) 7 let / 6,25 mil. $ ročně

7,1 % z platového stropu klubu Seattle má na své soupisce jednadvacetiletého centra Matthewa Benierse. Mezi mladými talenty organizace jsou Shane Wright či Berkly Catton. Přesto se vedení Seattlu rozhodlo podepsat dlouhodobý kontrakt s třicetiletým centrem. Chandler Stephenson podepsal na 7 let, přičemž v platovém stropu bude zabírat 6,25 milionu dolarů. Pro hokejovou veřejnost bude překvapením, pokud tento kontrakt nebude jednou vyplacen, případně vytrejdován s tím, že si klub ponechá část jeho platu pod svým stropem. Porovnání s kontrakty z minulosti hráč věk rok délka kontraktu roční plat % z plat. stropu Vincent Lecavalier 33 2013 5 let 6,16 mil. 7 Frans Nielsen 32 2016 6 let 6,33 mil. 7,19 R.J. Umberger 30 2011 5 let 6,3 mil. 7,15