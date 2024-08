Kdo byl Johnny Gaudreau (†31)? NHL hvězda, ale i student a především táta

Hokejový svět se vzpamatovává z příšerné zprávy, které se stále nechce věřit. Johnny Gaudreau (†31) a jeho bratr Matthew (†29) zemřeli v noci na pátek při tragické nehodě blízko New Jersey. Při jízdě na kolech je srazil autem opilý řidič. Kdo ale vůbec byl Johnny Gaudreau, kterého všichni znají jako obrovskou hvězdu NHL? Student, ale také táta…

Průměr 0,97 bodu na utkání prozrazuje mnohé. Celkově jich nashromáždil 743, v historickém srovnání Calgary zabral 5. místo za jmény jako Iginla, Fleury nebo MacInnis, což jsou uznávané legendy. K tomu schopný hračička dokázal upoutat pozornost vystupováním, jak byl otevřený a poměrně excentrický. Když před dvěma lety odešel za lepšími podmínkami do Columbusu, dostal smlouvu na 9,75 milionu dolarů ročně. Vyšší plat má dodnes jen 18 borců v lize.

S manželkou Meredith se starali o bezmála dvouletou dceru Nou a šestiměsíčního syna Johnnyho. O své potomky pečoval, jak nejlépe dokázal. Otcovství mu dalo nový rozměr života, těšil se, jak děti porostou. „Je skvělé přijít domů a trávit s nimi čas. Když jsem na cestách, schází mi, ale o to víc si užíváte návrat,“ popisoval. Tragédie dvěma malým dětem vzala tátu spolu se strýcem Mattem.

Do NHL se nehrnul hned, dal přednost univerzitní NCAA a na Boston College vystudoval obor komunikace. Mezi vysokoškoláky válel taky hokejově. Za tři roky naskočil do 119 partií se ziskem 175 bodů. Právem si před deseti lety odnesl Hobey Baker Award pro nejužitečnějšího hráče. Tato trofej je v zámoří vnímaná jako jedno z nejprestižnějších individuálních ocenění mimo NHL.

Hokejový outsider

„Jane, jsem nervózní. Nevím, jestli to ten kluk má v sobě.“ V dětství poslouchal pochybnosti i z úst otce, který o něm často hovořil s matkou. A nepomohlo, že malý Johnny zrovna nestoupal do výšky. V hokeji si přesto našel cestu, jak prorazit. Ačkoliv mu kluby z NHL zrovna nevěřily a na draftu přehlížely až do čtvrtého kola, udělal kariéru par excellence. Pokračování zastavila strašlivá havárie.