Rekordní smlouva pro Draisaitla. Stane se nejlépe placeným hráčem planety

Očima agenta JIŘÍ PONER Cílem je teď Stanley Cup „Leon je pro tým nepostradatelný, stejně jako McDavid. Mužstvo táhl i v době, kdy byl Connor zraněný. Vyrostl z něj velký hráč. Talentem, tvrdou prací, měl i štěstí, že přišel zrovna do Edmontonu, který přestavoval tým, a zapadl do jeho plánů. Taky se potkal s McDavidem. Rozumějí si, vrátili tým mezi špičku NHL. Nejlepší by bylo, kdyby hráli spolu, ale Oilers nechtějí spoléhat na jednu lajnu, snaží se síly rozvrstvit. Cíl klubu teď už nejsou body, ale Stanley Cup. A Leon k němu je schopen pomoci. Díky jemu taky vzrostl zájem o hokej v Německu, víc se o něm mluví, i když ze stínu fotbalu těžko vystoupí. Ale kdo by se nadál, že nejvíc peněz v NHL jednou bude vydělávat Němec? Je to dobře i pro další Evropany.“